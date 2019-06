La indiscreta pregunta de Pablo Motos a Aitana sobre sus pezoneras

Aitana Ocaña acudió este jueves a 'El Hormiguero' para promocionar su nuevo disco, 'Spoiler'. Durante la entrevista, Pablo Motos le preguntó ala joven sobre una anécdota que contó ella hace tiempo. La ex de 'Operación Triunfo' confesó que a veces pide pezoneras por Glovo, la app de servicio a domicilio.

La indiscreta pregunta de Pablo Motos a Aitana

″¿Qué te pasó cuando te compraste unas pezoneras?”, preguntó el presentador. "No sé por qué expliqué esto, me da mucha vergüenza", contestó la cantante.

Tras un momento, Aitana se decidió a contar una anécdota. "Cuando no tengo mucho tiempo, me pido un Glovo y me traen a casa cosas. A veces pido pezoneras, porque en ocasiones voy sin sujetador y en ese momento las quería”, comentó la artista.

"Me dio vergüenza"

Aitana contó que cuando el repartidor llegó a su casa, le dio apuro, ya que al entregárselas la reconoció. "La verdad me dio un poco de vergüenza", apuntó ella, dándole naturalidad al asunto.

"Usar pezoneras es algo muy normal, yo voy a comprar muchas. A veces utilizo sujetador y a veces no, y en ese momento me apetecía ponerme unas", finalizó.

