Aitana Ocaña se pronuncia sobre la casa que (supuestamente) le ha comprado a Blanca Suárez

Este fin de semana el programa Socialité (Telecinco) contó que Aitana Ocaña le había comprado a Blanca Suárez en Madrid.

Según el programa que presenta María Patiño, la cantante habría gastado 450.000 euros para adquirir la vivienda, pero parece ser que no es cierto. Al menos eso es lo que cuenta la ex de Operación Triunfo.

Aitana se pronuncia

"Me acabó de enterar que me he comprado una casa, oye", escribió Aitana el sábado en su cuenta de Twitter, desmintiendo así con ironía las informaciones del programa de Mediaset.

me acabo de enterar de que me he comprado una casa oye — Aitana (@Aitanax) 30 de marzo de 2019

No se ha comprado la casa

Para despejar todas las dudas, Aitana volvió a recurrir a sus redes sociales para aclarar que no le había comprado la casa a la actriz.

"Ayer mi mejor amiga me habló para preguntarme si me había comprado un piso... mi respuesta fue la siguiente", escribe junto a un selfie en el que pone cara de 'lo que hay que aguantar...'.

ayer mi mejor amiga me habló para preguntarme si me había comprado un piso... mi respuesta fue la siguiente pic.twitter.com/DOBCiUZAYA — Aitana (@Aitanax) 31 de marzo de 2019

Aunque no lo dice claramente, ya que juega con la ironía, todo parece indicar que Aitana no le ha comprado la casa a Blanca Suárez.