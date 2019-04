El cuestionado estado de salud de Aída Nízar tras haber sido ingresada en Chile

Aída Nízar se encuentra en Chile participando en un reality llamado Resistiré. La concursante, famosa en nuestro país desde 2003, año en el que participó en Gran Hermano 5, ha tenido un percance que ha puesto en jaque su estado de salud.

Preocupación por Aída Nízar

Resistiré es un reality en el que se combina la aventura extrema con la convivencia, algo del estilo de Supervivientes. Allí Aída tuvo que ser atendida por el equipo médico después de una de las pruebas, que consistía en introducir la cabeza en un tanque de agua y aguantar lo máximo posible.

Ingresada por hipotermia

Los medios chilenos hablaban de que la concursante habría sufrido un infarto, pero parece ser que todo se ha quedado en un susto. "Aída fue ingresada tras sufrir una hipotermia grave. Es mentira que haya tenido un infarto. He estado constantemente informada de su estado de salud y gracias a Dios ya está bien. Ha sido tan solo un susto, pero hasta que no han comprobado que se encuentra realmente bien no le han dado el alta", asegura la madre de ésta, María Ángeles Delgado, a El Confi TV.

Todo ha quedado en un pequeño percance, como vemos. De hecho, Aída ya está de nuevo en el reality.

