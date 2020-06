Adriana Lastra, al descubierto: su misteriosa pareja, su familia, su pasado, su dinero y más

Adriana Lastra, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, es quizá una de las políticas del PSOE que más animadversión produce. Lastra es asidua a protagonizar polémicas, creadas por ella misma en la mayoría de ocasiones.

A pesar de que prácticamente toda España ha oído hablar de ella, se conoce muy poco de su vida personal y profesional. Hoy le ponemos remedio en las siguientes líneas.

Adriana Lastra, 41 años, asturiana

Adriana Lastra nació el 30 de marzo de 1979, en Ribadesella, por lo que tiene 41 años.

No tiene ningún título universitario

La política del PSOE cursó estudios de Antropología Social, no llegó a terminar la carrera. De hecho, su propia ficha personal en la web del Congreso de los Diputados no incluye estudios algunos.

Su único trabajo conocido fuera del PSOE: panadera

El único empleo que se le conoce aparte de su partido, es la temporada que trabajó en la panadería de sus hermanas.

Su misteriosa pareja

Según el PSOE, Lastra está casada. A día de hoy no se sabe quién es su marido o mujer, una vida privada que la asturiana guarda con extremo recelo. En su perfil de Instagram, donde comparte muchas fotos de su familia, no hay ni una referida a su pareja.

La dura pérdida de su padre

Adriana tiene cuatro hermanas, con quienes está muy unida. Ambas se ven cuando pueden. La política del PSOE quiere mucho a sus sobrinos. Ella no tiene hijos, no sabemos si por convicción propia o porque no ha surgido.

Su madre, Rosa María Fernández, es peluquera. El padre, Lorenzo Lastra, era taxista y falleció el verano pasado. Un duro golpe para Lastra, pues era un pilar fundamental en su vida.

En las siguientes fotos (de dcha a izda) podemos ver a Adriana Lastra abrazada a su padre, a las dos hermanas con su progenitor, a Adriana de pequeña con su padre y a su madre regando las plantas.

Política por su abuela Rosa

Su abuela Rosa, a quien ella consideraba su "segunda madre", le habló a Lastra de la Guerra Civil y de las dos condenas a muerte de su abuelo republicano (ninguna se llevó a término). Todo eso fue la que la empujó hacia la política.

Militante del PSOE desde los 18 años

En cuanto a su faceta profesional, como hemos dicho, no tiene estudios, quizá porque entró en política muy joven. Con 18 años ya militaba en el PSOE y fue secretaria general de Juventudes en Ribadesella con solo 19.

Cómo y cuándo conoció a Pedro Sánchez

Lastra conoció a Pedro Sánchez en 2008 en una reunión. Hablaron y conectaron, por eso cuando Sánchez se encargó de coordinar parte de los trabajos de la Conferencia Política de 2013, contactó con ella. Fue Lastra, de hecho, la que animó al presidente a presentarse a las primarias.

Lastra nunca quiso ser ministra

Dada la relación de confianza plena que Lastra mantiene con Sánchez, sorprendió que éste no contara con ella para ser ministra. Pero fue ella la que no quiso aceptar esta responsabilidad, ya que se encuentra mucho más cómoda en la posición que tiene ahora como portavoz del grupo parlamentario socialista.

Tiene dos casas en propiedad

Según su última declaración de bienes y rentas, de 2019, Lastra tiene un piso en Asturias, además de una plaza de garaje y un trastero. También cuenta con un inmueble rústico en la misma localidad.

Un gatito

En diciembre de 2019 llegó a su casa un nuevo miembro de la familia: un gatito, presumiblemente adoptado.

Su dinero en el banco: 175.000 euros

En cuanto a sus cuentas corrientes, Lastra dispone de un total de 175.072,46 euros.

Pidió un préstamo hipotecario a Liberbank en marzo de 2019 por valor de 100.000 euros, del que aún le quedan por pagar 6.353 euros.

Fan de Star Wars y del heavy metal

Entre sus gustos personales, destaca su afición a la saga Star Wars y al heavy metal, en concreto al grupo AC/DC. También escucha no obstante otros estilos, como indie, en especial Los Punsetes.

Le gustan escritores como Stendhal, Eduardo Mendoza, D. H. Lawrence y Jorge Edwards y en cuanto puede se va a la naturaleza, en concreto a Ribadesella, a la zona de los Picos de Europa y a Toledo.

Y esto es todo, lector. ¿Qué opinas de Lastra?