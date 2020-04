Adara se desboca en 'Sábado Deluxe': de los insultos a la novia de Kiko Matamoros a su dura crisis de ansiedad

Adara Molinero está de plena actualidad. Tras su ruptura con Gianmarco, la joven ha acudido a una entrevista en 'Sábado Deluxe' en la que ha terminado huyendo del plató tras una fuerte discusión con Kiko Matamoros.

Todo se ha producido cuando Adara ha comenzado a atacar a Marta López, novia de Matamoros, y este ha sacado a colación un tema que ha dejado psicológicamente destrozada a la exconcursante de 'GH VIP'.

La entrevista de Adara en 'Sábado Deluxe'

La expansión del coronavirus ha dejado a los programas de Telecinco sin tramas para sus programas de corazón. Adara Molinero, después de su mediática ruptura con Gianmarco Onestini, ha vuelto a los platós como entrevistada principal de 'Sábado Deluxe'.

Ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez y los colaboradores, la joven ha revelado detalles de su relación con el italiano, aunque no ha dado ningún dato más allá de negar que ella no ha querido volver nunca con Hugo Martín, el padre de su hijo.

Además, ha desvelado algunos detalles sobre su idilio con Gianmarco fuera de la casa de 'Gran Hermano'. Adara ha relatado que Gianmarco descubrió sus conversaciones con Rodri, exnovio de Beatriz Retamal, "cogiendo su móvil en contra de su voluntad".

Esto me parece muy grave Si es verdad que le quito el movil a la fuerza o si lo inventa ellaAmbas me parecen muy mal#EnCasaConDeluxepic.twitter.com/nqHCDPKbl2 — mary (@maryvarelaGH) April 4, 2020

Adara se enfrenta a Kiko Matamoros y se burla de Marta López

Kiko Matamoros, que no siente especial cariño por Adara, ha sido el encargado de llevarle la contraria durante toda la entrevista. El colaborador ha comenzado a sacar una ristra de informaciones que dejaban las historias de Molinero en muy mal lugar y esto ha culminado en un cruce de pullas entre ambos.

En esta cruz de navajas, Matamoros ha acusado a Adara de tener los labios operados y ella le ha respondido diciendo que son naturales y atacando a Marta López, novia del contertulio, que sí se ha sometido a retoques estéticos. Lo que ella no esperaba, es que la pareja de Kiko fuese a intervenir en directo.

Yo sé que Adara es la protegida de Telecinco Marta López

Marta López ha llamado a 'Sábado Deluxe' y ha lanzado una fulminante acusación: "Yo sé que Adara es la protegida de Telecinco". Seguidamente, ha pedido que no se le nombre en estas trifulcas ya que desea permanecer ajena a este mundillo.

A pesar de todo esta guerra sin cuartel, la verdadera bomba ha estallado tras una pausa publicitaria.

Adara abandona 'Sábado Deluxe' tras la amenaza de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros guardaba un as en la manga durante toda la entrevista. Tras la llamada de su novia, el colaborador de 'Sálvame' ha aprovechado para disparar al corazón de Adara con una nueva información: "Está señora ha mercadeado con Hugo con la custodia de su hijo". "No entro ahí eh, no entro", ha afirmado Adara mientras se disponía a marcharse de plató.

Mi hijo no, ¡hijo de puta! Adara Molinero

Molinero, visiblemente alterada, ha insultado a gritos a Kiko: "Mi hijo no, ¡hijo de puta!". Seguidamente, ha abandonado el plató visiblemente afectada mientras María Patiño, Jorge Javier y el resto de colaboradores presentes contemplaban atónitos lo que acababa de suceder.

Adara se va de plató De la custoria de bb hablo ella en GH y fuera #EnCasaConDeluxepic.twitter.com/5nveyZrcuf — mary (@maryvarelaGH) April 4, 2020

Omar Suárez, reportero de 'Sálvame' que se encontraba entre los colaboradores de esta noche, ha ido a ver cómo se encontraba Adara. La situación era tan extrema que ha llegado a asegurar que ella "no podía mantenerse en pie" y que estaba siendo atendida por el equipo médico de Mediaset.

Las informaciones de Kiko Matamoros sobre Adara Molinero

A pesar de su animadversión hacia Adara, Kiko Matamoros ha decidido no sacar a la luz las supuestas negociaciones de Adara con la custodia de su hijo. Sin embargo, sí que ha lanzado algunos dardos que pueden hacer mucho daño a la ex de Gianmarco.

Kiko ha asegurado que la joven fue despedida de su trabajo como azafata por "su carácter conflictivo". Además, ha remarcado que varias parejas de Adara le han asegurado que es bastante inestable: "Es una mujer que tiene un equilibrio difícil".

Está muy alterada, le faltaba el aire y estaba llorando María Patiño

La última hora sobre el estado de Adara la ha dado María Patiño que también ha salido de plató para ver cómo estaba: "Está hablando con su psicóloga y escuchando indicaciones. Está muy alterada, le faltaba el aire y estaba llorando".

Adara regresa a plató y Kiko Matamoros pide disculpas

Cuando la tormenta ha amainado, Adara ha vuelto al plató de 'Sábado Deluxe' para poner fin a su entrevista. La joven ha comenzando reprochando su ataque a Kiko Matamoros: "De mi hijo no hay que hablar ni mencionarle. Ha sido bajo, ruin y asqueroso".

Sin poder contener las lágrimas, ha explicado también que está pasando por un muy mal momento. Ha añadido, además, que Matamoros le había amenazado cuando ella se estaba marchando de plató: "No ha salido, pero ha dicho: 'te vas a cagar'". Por otro lado, ha pedido disculpas a los colaboradores por el espectáculo que había montado.

Momentos más tarde, Kiko Matamoros ha pedido disculpas a Adara y ha comentado que ella no tiene "una situación psicológica muy estable". Además, ha desvelado que Molinero va a tener problemas en el futuro por sus cambios de residencia debido a las condiciones legales del acuerdo por la custodia de su hijo.

Y tú, ¿qué opinas de Adara Molinero? ¿Crees que Kiko Matamoros debería haber revelado todas sus informaciones sobre ella?