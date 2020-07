Adara Molinero confiesa que tiene una relación con Rodri Fuertes

Adara Molinero ha posado espectacular en bikini en la revista 'Lecturas' donde ha confesado que tiene una relación con Rodri Fuertes, su ex compañero de 'Gran Hermano 17', donde él comenzó un noviazgo con Bea Retamal,la ganadora de la mencionada edición. "¡Madre mía! La que se va a liar...", ha señalado la joven.

Recordemos que el motivo de la ruptura de la ganadora de 'GH VIP 7' con Gianmarco Onestini el pasado mes de marzo se produjo después de que el italiano viera unos mensajes de la que era su novia con Rodrigo. Sin embargo, en ese momento los dos jóvenes aseguraron que no había nada entre ellos y les unía una relación de amistad de hace años no solo por la convivencia dentro de 'Gran Hermano 17' sino también porque la madre de Adara, Elena Rodríguez, sale con Pedro Solà, el padre de uno de los mejores amigos de Rodri, Marc, que le defendió en el plató durante el reality en el que participó.

Según confiesa Adara en la revista, la ruptura precipitada con el italiano supusoun acercamiento con el ex de Bea Retamal, que la ha apoyado mucho en los últimos meses. "Nos estamos conociendo despacio y nos los pasamos súper bien", señala emocionada.

La ganadora de 'GH VIP 7' ha confesado que desde hace dos semanas (justo) siente algo más que una amistad por Rodrigo Fuertes. Sin embargo, en las redes, algunos usuarios ponen en duda la relación y creen que es porque "está reventada" después de ver que entre Hugo Sierra e Ivana Icardifinalmente ha triunfado el amor.

Entierra el hacha de guerra con Hugo

Adara también ha hablado de cómo está su relación con su ex, Hugo Sierra, y padre de su hijo Martín. "Hemos llegado a un acuerdo sobre la custodia de nuestro hijo", ha señalado feliz.

"Los dos hemos puesto de nuestra parte, siempre se lo voy a agradecer", aunque no puede ocultar la sensación de fracaso que tiene después de que su historia con el concursante de 'Supervivientes' no haya funcionado. "Era un proyecto de familia con el que soñé y ha fracasado. Aposté muchísimo por él. Duele mucho que se acabe", ha explicado.

Adara llora al hablar de Hugo Sierra

Molinero asegura que ya no siente nada romántico hacia Hugo Martín Sierra aunque reconoce que le sigue "queriendo mucho como el padre de mi hijo". La concursante de realities no ha podido evitar llorar al hablar de su separación. "Si hay alguien que se separa y no le duele, es que no tiene corazón", ha sentenciado con lágrimas en los ojos.

Sin embargo, Molinero cierra una etapa para abrir otra. Tras el acuerdo con Hugo podrá cumplir su sueño de instalarse definitivamente en Madrid, "que es lo que quería", ya que en la capital tiene su círculo de amistades, su familia y su trabajo.

Mensajes para Gianmarco y para Ivana

Para Adara, Gianmarco ya es cosa del pasado. Al preguntarle qué le parece que el italiano vaya a probar suerte en el mundo de la música, lo tiene claro y le manda un 'recadito' que no le va a gustar nada: "No sabe cantar, que haga lo que quiera".

También ha aprovechado para enviarle un mensaje a Ivana y zanjar los rumores de celos por su relación con Hugo: "La que tiene celos es ella, pero se va a tener que aguantar porque voy a estar siempre en la vida de Hugo, siempre. Tiene que asimilarlo".