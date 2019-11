Adara hace "edredoning" con Gianmarco y confiesa que va a dejar a su pareja: "No quería hacer el amor"

Adara Molinero ha dado el paso. Después de haberse derrumbado en varias ocasiones y de haber confesado sus sentimientos hacia su compañero Gianmarco, la modelo ha dicho lo que todos esperaban. En una conversación en la que pensó que no estaba siendo grabada, Adara ha aseverado que quiere romper con su pareja, Hugo Martín.

Antes de emitir la confesión sin cortes, unas imágenes en las que Adara y Gianmarco se acariciaban bajo las sábanas han puesto al plató del 'Límite 48 Horas' al rojo vivo mientras Jorge Javier Vázquez echaba más leña al fuego: "Yo diría que se han tocado".

Las duras confesiones de Adara sobre su marido

'GH VIP 7' cambiará la vida de Adara, sobre todo en lo sentimental. El programa ha mostrado una conversación en la que la modelo y Joao hablaban en clave sobre la relación de Molinero y Hugo Martín. Joao ha utilizado la frase "ir de compras" para referirse a los planes de Adara de dejar a su actual pareja al salir de la casa.

"Al salir tienes que ir de compras, pero rápido", ha dicho el Maestro Joao al principio del diálogo. El vidente ha proseguido dando consejos a su amiga: "Tienes que ser lista y pensar en Martín y en ti, él ha sido muy egoísta pensando solo en él". Tras esto, Adara ha comenzado a airear los problemas de su relación: "Es que Hugo no quería hacer el amor conmigo. No entiendo por qué el ya no quiere acostarse conmigo". La joven ha llegado a confesar que su marido le decía "vete a la mierda" cada vez que ella intentaba tener un acercamiento con él.

Hugo no quería hacer el amor conmigo Adara en 'GH VIP 7'

Joao ha respondido: "A la mierda se va a ir él. Es un florero que va a trabajar y punto". Sin embargo, Adara también tenía algo que comentar sobre la situación laboral del padre de su hijo: "No quiere trabajar". Además, la modelo ha confesado su mayor miedo: "Ahora dan muchas custodias compartidas y si lo dice el juez me muero".

¿Qué os parecen las palabras de Adara sobre su pareja? ¡Os leo! #GHVIPLímite8pic.twitter.com/awJANzJoLl — Gran Hermano (@ghoficial) November 5, 2019

Las dulces caricias de Gianmarco

Gianmarco es un auténtico seductor italiano y Adara ha caído rendida a sus encantos. Puede que Onestini se esté sirviendo de su compañera para proseguir en el concurso (tal y como hizo en otros realities previos) o que el amor que está brotando entre ellos sea verdadero, pero los vídeos solo dejan entrever un fuerte vínculo.

Durante el 'Límite 48 Horas', Jorge Javier ha dado paso a unas acarameladas imágenes en las que Adara y Gianmarco confesaban sus emociones de forma velada. Durante sus palabras, ambos se acariciaban con delicadeza y el roce de su piel ha provocado que el italiano haya vivido una más que evidente excitación.

¿Qué veis vosotros aquí? 🔄 Atracción máxima❤️ No veo nada #GHVIPLímite8pic.twitter.com/6iELbaVYZB — Gran Hermano (@ghoficial) November 5, 2019

Edredoning entre Gianmarco y Adara

El roce hace el cariño y Adara y Gianmarco han decidido pasar a la acción. La modelo y el italiano han protagonizado unos tocamientos eróticos bajo el edredón que han servido al programa para cebar todo el 'Límite 48 Horas'. El ejercicio manual ha tenido lugar con la luz dada y los rostros de los protagonistas hablaban por sí solos.

¿Qué veis vosotros aquí? 😱 ¡¡¡Lo veremos íntegro en un ratito!!! #GHVIPLímite8pic.twitter.com/yEFxysk8KJ — Gran Hermano (@ghoficial) November 5, 2019

Una prueba más de las dudas de Adara sobre su relación actual y los sentimientos que Gianmarco ha conseguido despertar en ella.

Y tú, ¿crees que la relación de Adara y Gianmarco es sincera o una mera estratagema para permanecer en el concurso?