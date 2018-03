Sergio Ramos y Pilar Rubio son papás por tercera vez

Hace tan solo unos días escuchábamos a Pilar Rubio asegurar que el nacimiento de su bebé podría ser en cualquier momento y que ya tenía todo más que preparado para la llegada del pequeño. Este domingo, tanto ella como su pareja, Sergio Ramos, anunciaban a través de sus cuentas de Instagram que ya eran uno más en la familia. Los felices papás han querido agradecer a sus seguidores todas las muestras de cariño que han recibido a lo largo del embarazo y tras compartir esta bonita noticia.

Pilar Rubio aseguró en unas declaraciones a la revista Hola que le hubiese gustado llamar Axl a su tercer hijo, ya que es el nombre de su rockero preferido. Sin embargo, a Sergio Ramos no le terminaba de convencer este nombre por lo que tras mucha indecisión, finalmente Alejandro ha sido la opción elegida por el futbolista y la presentadora.

¡Os presentamos a Alejandro!Ha nacido a las 18:24h, todo ha salido bien y estamos muy felices. Gracias, mi amor @SergioRamos por no soltar nunca mi mano y gracias a todos por el cariño.We are very happy to introduce you to Alejandro, born today at 6:24PM, 3.1kg. pic.twitter.com/d0fdGgllnD