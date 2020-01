Noemí Salazar, de 'GH VIP', explica el motivo de su ingreso hospitalario.

Noemí Salazar, de 28 años, hizo saltar las alarmas tras publicar una fotografía en Instagram en la que se la veía en el hospital con una mascarilla de oxígeno. Una imagen que despertó la preocupación entre sus sus seguidores. Rápidamente los rumores y las especulaciones comenzar a producirse en las redes sociales. Por ello, la reina del brilli brilli, como se hace llamar, se ha visto obligada a explicar el motivo de su ingreso hospitalario.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP 7' y estrella de 'Los Gipsy Kings' ha comenzado diciendo esto en el vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram: "Hola familia me paso por aquí porque muchos os habéis preocupado por mí. Muchas gracias. Simplemente deciros que estoy bien. En los últimos días he estado constipada, con fiebre, la tos no se me iba y estaba como asfixiada pero desde hace unos días tenía unas molestias en el riñón y ya no aguantaba más".

Después ha explicado qué es lo que le ocurre: "Fui al médico y resulta que tengo piedras en el riñón, pero gracias a Dios estoy bien y a partir de ahora tengo que llevar un tratamiento y, por supuesto, beber mucha agua", ha relatado.

"Empezamos el 2020. Asfixias"

Pasado el susto, parece que Noemí Salazar se encuentra mucho mejor y más tranquila. Después ha comentado los regalos que le habían traído los Reyes Magos.

La exconcursante de 'GH VIP 7' ha querido restar importancia con este vídeo a lo ocurrido, como ya le pasó cuando subió en las redes sociales la foto en la que se la veía en la camilla con la mascarilla de oxígeno. Junto a la imagen escribió: "Empezamos el 2020. Asfixias jajaja".

A pesar de que 'Gran Hermano' anunció que se despedía por el momento tras el 'Caso Carlota' y adelantaba su edición de 'Supervivientes', Mediaset y Zeppelin están ultimando un nuevo reality que llevará el nombre de ‘El tiempo del descuento’. Este concurso se desarrollará en la misma casa de ‘Gran Hermano’ con todos los concursantes que quieran regresar a la casa para saldar las cuentas pendientes. Igual Noemí podría ser uno de ellos.