Este fue el frío mensaje de WhatsApp con el que Bigote Arrocet dejó a María Teresa Campos

María Teresa Campos, de 78 años, ha concedido una exclusiva en la revista ‘¡Hola!’ en la que ha hablado por primera vez tras conocerse su ruptura con Bigote Arrocet, de 70 años, con el que mantuvo una relación de seis años.

La presentadora ha desvelado el sorprendente y frío mensaje con el que el humorista dejó a la matriarca de las Campos. “Por WhatsApp me dijo adiós, que no le buscara ni le llamara porque sería peor. No me parece bien cómo lo ha hecho”, confiesa.

La madre de Terelu y Carmen Borrego no se esperaba un final así y lo está pasando muy mal. “He llorado mucho porque él era mi compañía. Mi amigo, mi amante, mi todo”. A pesar del dolor que siente por lo ocurrido, asegura: “No pretendo tampoco decir nada malo de la persona con la que he estado casi seis años. Voy a contar la realidad. A día de hoy, no me puedo creer que no me quisiera”.

“Cierro la puerta a la reconciliación”

Sin embargo, María Teresa tiene claro que no habrá una segunda oportunidad: “Cierro la puerta a la reconciliación. Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo”.

Los rumores de infidelidad, -de los que ya se había hablado cuando eran novios- han vuelto a salir a la palestra y desde hace varios días no para de hablarse de ello en los platós de televisión. Mientras, las hijas de las Campos no pueden evitar contener las lágrimas ni mostrarse tristes en los platós al ver a su madre tan mal.

El pasado 28 de diciembre saltó a los medios la ruptura de la veterana presentadora y Bigote Arrocet. Su hija Terelu fue la que lo confirmó en el programa ‘Viva la vida’ de Telecinco, leyendo, entre lágrimas, un comunicado de su madre. En él se concretaba que el fin de la relación se produjo el pasado 29 de noviembre y desde entonces no han mantenido ningún contacto.

Campos: “Pido que me dejen vivir tranquilamente estos difíciles momentos que estoy pasando”

Este fue el comunicado completo que envió María Teresa Campos y que leyó su hija Terelu en directo:

“Yo, María Teresa Campos, quiero comunicar a través de este programa, algo relativo a mi vida personal. A lo largo de estos años, en mi relación sentimental con Edmundo Arrocet, se ha especulado en numerosas ocasiones con crisis y rupturasque eran infundadas. Por eso, ahora quiero ser yo misma quien os comunica que las relaciones duran más o menos en el tiempo, a veces, toda la vida, o casi 6 años, como ha sido mi caso con Edmundo.

Quiero manifestar, para evitar cualquier especulación, que nuestra relación se ha roto recientemente. También quiero pedirle a mis compañeros, y a las personas que me quieren, que, dentro de lo posible, me dejen vivir tranquilamente estos difíciles momentos que estoy pasando”.