El vacile de Burguer King a Kanye West que está triunfando en Twitter

Casi un millón de favoritos y más de 260.000 retuits. Son las cifras que acumula el comentario que ha hecho la popular cadena de hamburguesas, Burguer King a Kanye West en Twitter y que ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales.

Todo comenzó cuando el rapero publicó en esta red social: "McDonal's es mi restaurante favorito". Algo que hizo reaccionar a su principal competidor, Burguer King que le contestó de la siguiente manera: "Eso explica muchas cosas".

La repercusión que ha alcanzo el tuit no es baladí, pues contrasta con el número de seguidores que tiene la cuenta oficial de Burger King UK que apenas supera los 34.000.

Por lo pronto, West no se ha pronunciado sobre la respuesta de la cadena de comida rápida en su perfil que alberga más de 28,7 millones de seguidores.

El rapero protagonizó el mes pasado una sonada reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en la que llamó "héroe" al mandatario.

Sin embargo, días después escribía en Twitter que se iba a distanciar de la política y a centrarse en su faceta creativa porque "había abierto lo ojos" y se había dado cuenta de que han utilizando su figura para "difundir mensajes" en los que no cree.

My eyes are now wide open and now realize I’ve been used to spread messages I don’t believe in. I am distancing myself from politics and completely focusing on being creative !!!