Jorge Javier Vázquez recibe el alta definitiva y confirma que presentará 'Supervivientes'

Después del gran susto que sufrió hace unas semanas y que le obligó a retirarse de la televisión, Jorge Javier Vázquez ha obtenido el alta definitiva y podrá presentar la nueva edición de Supervivientes en la que participará Isabel Pantoja. De lo más relajado y sonriente, Jorge llegó al hospital para una revisión crucial en su recuperación y es que han sido muchas las especulaciones sobre la vuelta del presentador.

Como viene siendo habitual en estas últimas semanas, Jorge estuvo muy bien acompañado por su expareja Paco y es que el accidente ha hecho que se produzca un gran acercamiento entre ellos. Un mes después de la intervención a la que tuvo que someterse tras sufrir un ictus, Jorge Javier se realizó la prueba que tenía pendiente y que iba a determinar su futuro en televisión.

"Puedo presentar Supervivientes"

"Estoy muy feliz porque me he ido a hacer las pruebas que tenía que hacerme y el médico me ha dicho que puedo presentar Supervivientes" explicó él mismo en Sálvame algo que provocó la alegría de todos sus compañeros. En cuanto a las negociaciones con Isabel Pantoja, comentó: "Ha sido agradable, ella está muy muy ilusionada y me ha dicho que está dispuesta a darlo todo".

De lo más ilusionado por poder presentar esta nueva edición, Jorge reconoció durante la llamada que estaba algo inquieto por el alta médica. "Los últimos días estaba un poco inquieto. Cuando estás en tu casa y las pruebas las tienes un mes después... Se acercaba la fecha y la verdad es que estaba bastante nervioso", a lo que añadió: "Puedo hacer deporte, puedo empezar a trabajar. El resultado de las pruebas ha sido bueno. La fase crítica ya está superada".