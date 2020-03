Así están pasando la cuarentena Isabel Preysler y Tamara Falcó

Tamara Falcó, su madre, Isabel Preysler y la pareja de esta, Mario Vargas Llosa; están pasando la cuarentena como muchos otros ciudadanos, viendo series. Por ello, la ganadora de 'Masterchef Celebrity' ha querido aportar su granito de arena para que la gente pase de la manera más amena posible la cuarentena contra el coronavirus y sumarse así al #yomequedoencasa. Tamara ha compartido en su Instagram una serie de listas con los títulos de series, dividiéndolas en: para ellas, series para no pensar, docus, para toda la familia, series que quiere ver y series que recomiendan "mi madre y Mario". Muchas de ellas están en Nefflix, otras en HBO o Movistar.

Los títulos de las seis series preferidas de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa son: 'Peaky Blinders', 'Loudest Voice', 'Vikingos', 'Boardwalk Empire', 'La casa de papel' y 'The Crown'. Una buena lista que coincide con series de gran éxito entre el público joven y adulto.

Entre las series que están en la lista de pendientes de ver de Tamara Falcó están: 'The handmaid's tale', 'Peaky blinders', 'Élite', 'El visitante', 'Tell me a story', 'AO', 'The sinner', 'The ozarks', American crime story', 'Hache' y 'Versace'. Sólo una de esta lista coincide con las recomendadas por su madre y su pareja. Quizás, porque el resto ya las haya visto.

Las mejores series para toda la familia, para ellas y para no pensar

La hija de Preysler y el marqués de Griñón, Carlos Falcó, hace una lista de series "para ellas": 'Big littl elies', 'Tiempo entre costuras', Sex & the city' y 'Gossip Girl'.

Otra lista de "series para no pensar", (debe ser que con las anteriores tuvo que pensar bastante...) en la que están: 'Friends', 'Bing Bang Theory', 'How I met your mother' ('Cómo conocí a vuestra madre') y '21/2 Men'.

Para "toda la familia": 'Stranger things' y 'Keyhouse'. También hace recomendaciones de documentales: 'Ottoman Empire', 'El imperio romano' y 'The last tzar of Russia'.

Además, Tamara, que es muy religiosa, también está rezando mucho en estos días y ha querido compartir una 'Oración contra el coronavirus' en su perfil de Instagram.