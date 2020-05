Estupor en Twitter por la queja de Frank Blanco contra Burger King

Frank Blanco ha utilizado las redes sociales para protestar por un mal servicioque le ha dado Burger King. El presentador ha escrito en Twitter: "Qué pena que tras 2 meses confinados encargo cena a Burger King través de Just Eat, pierdo 2 horas por errores en la comida y en la ausencia de unos regalos que acompañaban los menús infantiles, y que la respuesta sea que el cliente miente... Suerte, la vais a necesitar".

Justo a este mensaje ha acompañado la respuesta que le dio Just Eat: "El restaurante nos indica que no es posible que no se hayan enviado los regalos correspondientes a tu pedido. El encargado indica que los ha puesto según correspondían a tu pedido. Ahora lo que podemos hacer desde Just Eat es abrir un seguimiento con tu caso y así proporcionarte una respuesta al incidente más favorable en este caso, ya que la persona encargada en este momento me indica que no es posible hacer un nuevo envío". Un mensaje con el que daba a entender que Frank Blanco se estaba inventando entonces su queja.

"Crisis primermundista" o "¿Podrás superar este gran trauma": son algunas de las críticas

Su mensaje ha generado una gran polémica en Twitter. Las redes se han llenado de críticas contra el presentador por parecerles algo superficial este tipo de queja en medio de algo tan grave como la crisis el coronavirus, mientras otros usuarios se han mofado de ello. "Oh, crisis primermundistas, mejores personas tras esta crisis sanitaria decían...", "Imagino que hacer el pedido directamente a Burger King era muy dificil no? Con todo lo que pasa, y pones esto en twitter, y yo que pensaba que eras mas listo".

O como estas otras: "Oh, no, Burger King se ha olvidado los juguetes de Frank Blanco. Espero que tengan preparados buenos abogados: aquí no va a haber piedad. Llegaremos a los tribunales por los muñecos de Pokémon", "Tengo un conocido que le ocurrió. Nunca más fue él mismo. Necesitó terapia y el apoyo de sus amigos. Mucho ánimo Frank" o "Joder Frank, siento muchísimo que os hayais quedado sin unos putos juguetes de regalo, sin duda una historia candidata a peor tragedia del 2020".

"Illo, que se queda sin jugar mi colega mandadle los hotwheels. Velocidad a tope"

A pesar de las quejas contra su tuit, Frank ha seguido con el tema y ha respondido a varios usuarios como a este que le reprochaba. "Pensaba que eras un tío con más empatía con la clase trabajadora que se está jugando la salud estos dos meses de pandemia, con unas condiciones laborales y sanitarias nada normales. Unos putos juguetes...¿En serio?". Blanco le ha contestado: "Los juguetes dan igual, pero que el cliente miente... en serio?".

A pesar de sus respuestas, las críticas en Twitter continuán. "Increíble que pierdas el tiempo tuiteando ese drama y encima contestando a la gente", "Lo siento mucho. ¿Podrás superar este gran trauma", "Illo, que se queda sin jugar mi colega mandadle los hotwheels. Velocidad a tope, Fiiiiiuuuuum franchesco virgolini" o "De los creadores de "La tortilla de Kortajarena" llega "El Pokémon tipo agua de Frank Blanco".

Este último comentario hace alusión a la queja que puso también en su día el modelo Jon Kortajarena a través de Twitter. En ella,criticaba a la empresa de entrega de comida a domicilio, Glovo, por estar más de dos horas esperando a que le enviaran "una tortilla de patatas".

