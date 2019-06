Chelo García-Cortés se hunde: Marta Roca ignora sus súplicas y Barbara Rey se erige como mediadora

Chelo García-Cortés ha vuelto a protagonizar uno de los vídeos de la noche en la gala nueve de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. La periodista ha pasado unos días muy complicados tras conocer, en la gala pasada, que su mujer Marta Roca no acudirá a visitarla a los Cayos durante su estancia en el concurso.

Jordi González fue el encargado de trasladar a Chelo la noticia que, en el momento, la pilló por sorpresa. Este golpe, sumado a su estancia en el barco varado, ha configurado la tormenta perfecta para que la colaboradora de 'Sálvame' pase dos días empapada en lágrimas.

Marta Roca no quiere viajar a Honduras ya que, según comunicó el presentador, no había llegado a un acuerdo con 'Supervivientes'. Una negativa que está condicionando, de forma muy negativa, el concurso de su pareja Chelo, que no entiende por qué su mujer no quiere verla.

Mahi Masegosa, su compañera durante su estancia apartadas del resto de compañeros, ha intentado en varias ocasiones levantar el ánimo de la periodista, sin éxito. Isabel Pantoja, su principal aliada durante el reality, no está en contacto con ella, por lo que tampoco cuenta con su apoyo.

Barbara Rey da la cara por Chelo García-Cortés

Barbara Rey, que mantuvo un affaire con la periodista, ha interpelado a Marta Roca para exigirexplicaciones y pedir que ceda para visitar a Chelo. De acuerdo con declaraciones de Lydia Lozano en 'Sálvame' no habría motivación económica de por medio a la hora de no realizar el viaje. La periodista ha afirmado que Roca exigía unas condiciones que no se han cumplido y, por ello, ha declinado la oferta de 'Supervivientes'.