Cayetano Rivera y Eva González “hacen vidas por separado”.

La publicación de unas fotografías en las que se veía en Londres a Cayetano Rivera con una amiga, la abogada Karelys Rodríguez, ha traído consecuencias para la pareja. Desde entonces, los rumores de crisis en el matrimonio crecen con más fuerza tras una supuesta infidelidad, a pesar de que el torero y la presentadora tratan de mostrar que aquí no ha pasado.

Al parecer, de cara a la galería llevan una vida como una pareja normal pero la realidad es otra ya que “hacen vidas por separado” desde que salieron a la luz las imágenes, tal y como lo ha asegurado en el programa ‘Cazamariposas’ la reportera Lucía Tornero.

“Llevan todas las navidades en Sevilla y no se han movido del residencial donde comparten casa, pero hacen vidas separadas”, ha señalado la periodista que se desplazó a la residencia que tiene la pareja en Mairena del Alcor.

"No se les ha vuelto a ver juntos. Ella se ha ido a Madrid"

Después ha continuado explicando cómo están pasando estas vacaciones de Navidad: “Vinieron a principios de diciembre a Sevilla y los vimos juntos pero no hemos vuelto a verlos. Dentro puede que hagan vida, pero fuera no. No se les ha vuelto a ver juntos”.

“Esta semana, él se ha quedado al cuidado de los niños y ella se ha ido a Madrid por motivos laborales”, apuntaban desde el programa de Mediaset. Después el periodista Luis Rollán señalaba: “Están intentando sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Están intentando retomar sus vidas y volver a la normalidad”.

En el puente de diciembre también se les vio cada uno por su lado. Cayetano Rivera acudió solo a una boda, mientras Eva González viajó a París, también en solitario.