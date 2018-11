Terelu se confiesa ante Bertín: "No descarto hacerme lesbiana"

Bertín Osborne ha recibido a Terelu Campos y a su hermana Carmen Borrego en su casa. El encuentro, emitido en 'Mi casa es la vuestra' este viernes, ha cosechado un 10,2% de share, 1,2 puntos menos que la pasada semana.

El programa ha dado mucho de sí. Las televisivas se encontraron con el presentador tras haber estado de vacaciones, por lo que estaban la mar de relajadas. Durante estos días de descanso lo pasaron bien, pero recuerdan que lo de dormir juntas no no llevaron muy bien, pues tuvieron que juntar sus camas. "Estás tan poco acostumbrada a que te toquen que no quieres que te toque ni yo".

Terelu, a punto de "hacerse lesbiana"

Terelu, a la que el amor no suele sonreírle, dijo que su "hombre ideal es el que no está". Pero ¿cómo es el prototipo de la presentadora? "Un hombre mayor". Le da igual "si funciona o no", ya que lo único que quiere es "compañía".

Su prototipo ideal sería el actor "Eduard Fernández", que la dejó enamoradísima cuando vio la película 'Perfectos desconocidos'.

Enrique San Francisco, que también estaba en la mesa, participó sobre todo en el tema del sexo. Tanto él como Terelu dijeron que las relaciones íntimas estaban "sobrevaloradas", algo que no opinaban Carmen ni Bertín.

La colaboradora de 'Sálvame', que ha pasado recientemente por una operación complicada, dejó boquiabiertos a sus compañeros con la siguiente afirmación: "Yo aún no me he hecho lesbiana, pero no es algo que descarte...".

"Con lo de Alejandra lo pasé mal"

También hablaron de uno de los episodios más recientes por los que han copado las portadas de corazón en las últimas semanas: la mayoría de edad de Alejandra, la hija de Terelu. A raíz de una portada que protagonizó junto a su madre, la joven comenzó a protagonizar los debates televisivos de corazón, algo que su madre no llevó nada bien: "Mis compañeros de 'Sálvame' saben lo mal que lo he pasado".

Recordemos que Terelu pidió a sus compañeros que dejasen de hablar de Alejandra. Unas peticiones que cayeron en saco roto, pues la influencer siguió siendo tema de debate.

La muerte de su padre

La muerte del padre de las Campos también salió a relucir. Las hermanas contaron que no estaban dispuestas a permitir que se "culpara a su madre", María Teresa Campos, de lo sucedido. Las invitadas solo tienen buenos recuerdos de su progenitor: "Era serio, recto, familiar, trabajador, muy valioso y un poco acomplejado”, afirmaron. Y dijeron que aunque era "poco cariñoso, mataba por nosotras".

"Él debía tener un mundo interior que nadie conocíamos, y debió sufrir muchísimo cuando tenía todos lo necesario para ser feliz", contaron.