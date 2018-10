Alfonso, primer expulsado de Operación Triunfo 2018

Operación Triunfo 2018 ya tiene su primer expulsado. Alfonso ha sido el primero en abandonar la academia, después de que el público haya decidido salvar a Sabela.

El joven venezolano, residente en Madrid, ha versionado en español la canción de John Legend, All of Me. Una interpretación que parece no haber sido suficiente para los fans de OT, pues le ha votado un porcentaje de de tan solo 21,2% por detrás de Sabela que ha acumulado el 78,8% de los votos.

Así ha sido la actuación de Alfonso

Como viene siendo habitual, durante la gala el canal oficial de youtube del programa ha ido colgando los vídeos de las actuaciones, a medida que los concursantes se iban subiendo al escenario.

A mitad de esta gala 2, ya se podía vaticinar cuál sería el resultado final, pues el vídeo con la canción de Sabela, que ha cantado más tarde que Alfonso, acumulaba muchas más visitas.

Incluso, durante toda la gala, el nombre de Sabela se ha mantenido en las primeras posiciones de las tendencias de Twitter.

Natalia, la favorita del público

Las concursantes más votados por el público para salir como favoritas han sido Natalia, Julia y Alba Reche. De las tres, la que más apoyo ha recibido a través de la aplicación oficial del programa ha sido Natalia.

La joven de Pamplona ha interpretado junto a Marta la versión de Imelda may, Tainted Love.