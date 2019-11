Albert Rivera le dedica unas palabras a su novia Malú y a su hija en su dimisión.

Albert Riveraha anunciado su dimisión como secretario general de Ciudadanos este lunes pasadas las 12:00 horas. Además ha señalado que deja su acta como diputado y que abandona la política.

Después de reunirse con la Ejecutiva de Ciudadanos, ha pronunciado unas palabras de despedida. Rivera ha aprovechado para dar las gracias a toda la gente que le ha apoyado durante todo este tiempo y ha anunciado que quiere recuperar el tiempo perdido junto a los suyos.

Rivera, sobre Malú: "Ha estado a mi lado, aguantándolo todo, contra viento y marea"

"Ha llegado el momento de servir a otra gente, de servir a mis padres, que dejen de sufrir lo que han sufrido y que me acompañen, de servir a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería y menos fines de semana de los que me tocaban", ha señalado haciendo referencia a su hija Daniela, de 8 años, fruto de su relación con Mariona Saperas.

Además de mencionar a su familia y a su hija, el hasta este lunes líder de Ciudadanos ha tenido unas palabras de agradecimiento para su novia Malú: “A mi pareja, que ha estado a mi lado, aguantándolo todo, contra viento y marea, en todo momento" y después ha continuado diciendo: "Y a mis amigos que me veían por la tele y quiero que a partir de ahora me vean en una reunión con ellos o tomando un vino y hablando”.

Albert Rivera: "Voy a ser mejor por lo menos mejor padre, mejor hijo, mejor pareja"

Después ha señalado que quiere "ser feliz". "He sido feliz durante este tiempo, que no os quepa la menor duda, pero quiero seguir siendo feliz, lo haré alejado de la política".

Después ha continuado diciendo: "Permitidme que ahora me dedique y sirva a aquellos que más quiero, que me dedique a mi familia. Os dije que quería ser presidente de las familias, está claro que no lo voy a ser, pero sí voy a ser mejor por lo menos mejor padre, mejor hijo, mejor pareja, mejor amigo, es lo que creo que se merecen".