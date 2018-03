Aurelio Morales: "China, es una cultura milenaria asombrosa"

Tras una dilatada experiencia en fogones tan reconocidos como El Bulli, Tickets, Abac, Echaurren o Miramar, el alcalaíno Aurelio Morales recaló hace poco más de un año en la cocina del restaurante Cebo situado en el hotel Urban de Madrid. A los pocos meses obtenía su merecida estrella Michelin.

¿Cómo define su tipo de cocina? ¿Qué tipo de influencias tiene?

Cocina contemporánea. Mi influencia es el producto nacional, nuestro recetario, los sabores con los que hemos crecido y las técnicas con las que me hice cocinero profesional.

¿Sus tres restaurantes favoritos y por qué?

Miramar, El Bulli y Echaurren. Es donde crecí como cocinero y los que más me han influido.

¿Qué cocineros o chefs han influido en su cocina?

Paco Pérez y Ferrán Adriá principalmente.

Dedicándose a este sabroso mundo, ¿hay algún ingrediente o plato que no le guste?

Los caracoles… soy incapaz.

¿Qué es lo más exótico que ha comido nunca?

Insectos, por ejemplo, aunque soy capaz de comerme casi cualquier cosa.

En una isla desierta (en la cual existiera la infraestructura necesaria para poder cocinar), ¿qué tres o cuatro ingredientes considera imprescindibles para cocinar?

Aceite de oliva virgen extra, arroz, jamón ibérico y huevos.

¿Qué cualidades aprecia en un restaurante cuando come fuera?

La cocina, el servicio, la calidad del producto, la simpatía del servicio, la creatividad… Depende del restaurante también.

¿Qué país le ha sorprendido más por su gastronomía y por qué?

China, es una cultura milenaria asombrosa.

¿Cuál es el grito de guerra de un cocinero?

¡¡¡Oído!!!

¿Su opinión sobre los programas de gastronomía en la TV? ¿Son positivos o negativos para el sector? ¿Se transmite una imagen fiel de lo que es en realidad este mundo?

Son positivos por visibilidad y la importancia que están dando a los cocineros, pero la realidad es bien distinta; creo q es mucho más dura; pero no dejan de ser programas de televisión, tampoco han de ser reales.

¿Cree que existe una “burbuja gastronómica” actualmente? ¿Cómo ve el futuro de la gastronomía española?

La verdad me encuentro en un momento en el que no sé qué creer, no sé hacia dónde va esto. A veces no tiene buena pinta.

Un consejo para los jóvenes que quieran dedicarse a esta profesión

Pasión, ilusión, esfuerzo, sacrificio, dedicación, amor… y trabajo, mucho trabajo.

¿Cómo imagina su futuro profesional más próximo?

Trabajando y haciendo lo que más me gusta que es cocinar y luchando por seguir consiguiendo objetivos.