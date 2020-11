Vox 'sustituye' las enmiendas parciales a los Presupuestos por una campaña de vídeos

Vox ha presentado una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, pero no ha salido adelante. Ahora, cuando finaliza el plazo para registrar otras de carácter parcial, el partido ha preferido no hacerlo, alegando que con ellas no podría reducir el gasto previsto en las nuevas cuentas y que suponen una "aceptación indirecta" de estas y una "trampa".

En su defecto, la formación liderada por Santiago Abascal ha decidido lanzar una serie de vídeos didácticos para "desmontar" la "ruina" de las cuentas del Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de las redes sociales. Algunos de sus diputados serán los protagonistas de la campaña tuitera.

El portavoz en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros ha sido el encargado de argumentar la negativa a presentar modificaciones. Una negativa que choca con la estrategia del PP que, además de presentar una enmienda a la totalidad -que también ha fracasado- ha registrado 1.500 enmiendas parciales.

Críticas desde Ciudadanos

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que no ha presentado enmienda a la totalidad pero sí parciales, ya han criticado la posición de Vox. "En el Congreso nos pagan por legislar. La ley más importante de cada curso político es la de Presupuestos Generales del Estado. Ciudadanos ha presentado 320 enmiendas a los PGE, Vox ninguna. La ley que más trabajo da y Vox se va de vacaciones", acusa el diputado Guillermo Díaz.

Espinosa de los Monteros esgrime que la formación considera que se trata de unas "enmiendas trampa", ya que suponen "la aceptación indirecta del presupuesto", y obligan a los grupos parlamentarios a "mover" el dinero de sitio dentro de capítulos concretos, sin la posibilidad de hacer cambios sustanciales que reduzcan el capítulo de gastos o destinen gastos superfluos a causas verdaderamente importantes.

"Como grupo parlamentario, y más allá de la presentación de una enmienda a la totalidad como la registrada por Vox, los 52 diputados de Vox pueden participar en la tramitación del presupuesto con enmiendas parciales y al articulado", señalan desde la formación.

"Jugar al tetris"

Para Espinosa de los Monteros se trata de "jugar al tetris". "En lugar de presentar esas enmiendas parciales en el canal oficial del Congreso, Vox prefiere dirigirse al ciudadano. Poner, negro sobre blanco, la realidad de unos Presupuestos que dilapidan el esfuerzo de los ciudadanos y complican la recuperación económica de España", añade.

Para ello, el partido contará con una serie de vídeos didácticos sobre los "Presupuestos de la ruina" que responderán a preguntas como "A dónde van dirigidos los impuestos que con tanto esfuerzo paga el ciudadano", "Cómo gasta el Gobierno el dinero de todos los españoles" y "¿Qué presupuestos se podrían tener con una política de gasto sensata?.

Según Vox las cuentas del Gobierno suponen "más de 500.000 millones de gasto que sumirán a España en un pozo de deuda, esfuerzo fiscal y déficit". "Lejos de paliar la terrible crisis económica, sanitaria y social a la que nos enfrentamos, destinan enormes cantidades de dinero a chiringuitos ideológicos, propaganda e inmigración", critican.