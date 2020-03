Un directivo de BBVA informó a Villarejo del rastreo de las cuentas y tarjetas de Sebastián

El exjefe de seguridad de BBVA Julio Corrochano anunció al excomisario José Manuel Villarejo que iba a rastrear las cuentas bancarias y las tarjetas que el exministro socialista Miguel Sebastián, que había trabajado en el banco, tenía en la entidad financiera presidida entonces por Francisco González (FG), según consta en una grabación, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Miguel Sebastián era entonces director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno; y una de las personas de la máxima confianza del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Francisco González le consideraba uno de los promotores de una operación, encabezada por el presidente de Sacyr, Luis del Rivero, para apartarle de la presidencia del banco.

El audio tiene como fecha el 10 de enero de 2005, cuando González trataba de frenar el intento de un grupo de accionistas para hacerse con una mayoría de las acciones del banco. FG recurrió a Villarejo quien, según la acusación de la Fiscalía anticorrupción, utilizó de forma ilegal medios policiales para frustrar la operación empresarial.

"Me llamó el presidente"

El director de seguridad del banco, Julio Corrochano, según se desprende de las grabaciones, fue la persona encargada de trasladar directamente las órdenes de Francisco González a Villarejo. En la grabación, Corrochano le pide al presunto cabecilla que elabore "una relación con los que están en la movida", en referencia a las personas que querían apartar a FG de la presidencia de BBVA.

También le anuncia su intención de suministrarle el nombre y apellidos de un prejubilado del banco, contrario a FG. "Me llamó el presidente el miércoles. Me dice la secretaria; que subas al despacho del presi. Subo y me dice: oye Julio, apúntate un nombre (lo tenía ahí apuntado), Pepe no sé qué leches, o sea, ni idea, Pepe Honda o no sé qué", especifica Corrochano, que destaca que quería información de este exempleado porque "se estaba viendo con Miguel Sebastián".

A mí los que me interesan son Abelló, Sebastián... Yo voy a mirar también si tienen cuentas, porque los prejubilados tienen cuentas con nosotros, y tarjetas nuestras, de BBVA, para rastrear", confiesa Corrochano

Y después, el exjefe de seguridad de BBVA asegura su intención de entregar a Villarejo una relación de nombres y apellidos, pero también de los números de los teléfonos de los rivales de Francisco González: "Y el nombre del jubilado, que me lo darán esta tarde, porque voy a comer con mi jefe y con más gente. A mi los que me interesan son Abelló, Sebastián... Yo voy a mirar también si tienen cuentas, porque los prejubilados tienen cuentas con nosotros, y tarjetas nuestras, de BBVA, para rastrear", confiesa Corrochano.

"Agilizar los chismes"

Momentos después, el jefe de seguridad del banco confiesa al exmando policial el interés de su jefe de "agilizar los chismes. Está muy bien lo de la estrategia. Pero me llama: oye, este tío, que se está reuniendo con Sebastián y seguro que no se recatan en el ambiente… Y este le pega a la bebida, que se están tomando copas, Arenillas, el Pérez, el Sebastián, los de Intermoney con Sebastián y tal, ese grupito que llamamos equipo técnico, le gusta saber que estamos encima", dice Corrochano.

Tal y como adelantó Vozpópuli, Villarejo hurgó en la vida privada de Sebastián por encargo de BBVA. El excomisario aludía en una de sus grabaciones a uno de los trabajos que estaba desarrollando para el banco: "La opinión del FG, que el hijoputa es muy malo, es buscar alguna fórmula para desequilibrar al que es su enemigo, porque en el fondo el que ha montado todo el show de Sacyr ha sido Sebastián", decía el excomisario, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

En la grabación Villarejo anuncia su intención de utilizar nueva tecnología en el espionaje contra sus rivales: "Voy a enchufar una máquina a [Juan] Abelló; y a Sebastián va a ser jodido...pero lo voy a intentar. En una semana tengo la máquina operativa", promete el excomisario, que alega que tiene "varios puntos de ataque" contra Abelló.

El excomisario también informa a su interlocutor de sus avances en relación al rastreo que él ejercía contra los periodistas que consideraban hostiles a su jefe: "Me confirman que Cacho está con Abelló", llega a asegurar en relación al director de Vozpópuli, Jesús Cacho.

"Yo estoy estableciendo los periodistas afines y contrarios a la operación, para controlar a unos y a otros; y establecer el rastreo de movimientos", llega a confesar Villarejo a Corrochano, uno de los hombres de confianza de Francisco González en BBVA.