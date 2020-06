Montero reconoce que el 8-M fue un riesgo porque no se garantizaron las distancias

La ministra de Igualdad del Gobierno de coalición,Irene Montero, aseguró el pasado 9 de marzo que la considerable bajada de asistentes a la manifestación del 8-M, en Madrid, se debió "al coronavirus" y que sí existió riesgo porque no se podían garantizar las distancias. Sin embargo, Montero afirmó que no iba a reconocerlo en público.

Este lunes se han hecho públicas unas imágenes de lo que parece una grabación previa a una entrevista para el programa 'En jake', de la cadena ETB, una grabación de la que Montero no parecía consciente.

En dichas imágenes, a las que ha tenido acceso 'ABC', la dirigente de la cartera de Igualdad afirmó que la notable menor asistencia a la manifestación del 8-M se debió al virus y por "el sentimiento generalizado de pánico" que ya existía en ese momento.

Sin embargo, Montero aseguró: "No lo voy a decir pues porque no lo voy a decir".

"Yo salí muy contenta porque había mogollón de peña, con mucha conciencia. Es un movimiento fuerte y con mucho empuje (...) Con mucha claridad de esto es lo que queremos y por aquí vamos", asegura en el vídeo.

Montero indicó que no lo iba a decir en la entrevista con ETB porque quería ser "prudente", porque creía que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno era buena y "muy basada en los datos médicos".

No obstante, afirmó, un día después de las concentraciones permitidas por el Ejecutivo, que "incluso" había países europeos que ya estaban "tomando medidas drásticas".

"Culpa del coronavirus... O sea tía no lo voy a decir porque... Hay países que están tomando medidas súper drásticas y no lo están pudiendo controlar tía" - Irene Montero el 9M.40.000 muertos después, que no te vendan el discurso del "no se podía saber".pic.twitter.com/edSB68rFmH