Los profesionales sanitarios que vigilan nuestras fronteras ya miran con recelo al plan del Gobierno de permitir a turistas de países como Reino Unido viajar a España sin PCR, ni certificado de vacunación. Consideran que España corre el riesgo de cometer el mismo error que el verano pasado, cuando abrió las fronteras de par en par con una incidencia mucho más baja que la actual.

El profesional de Sanidad Exterior, José Francisco Gallegos, advierte que "un 30% de población vacunado, aunque sean los más vulnerables, es poco para relajar tanto la entrada de turistas. La vacunación está avanzando, pero me parece bastante temprano, bastante pronto para abrir la puerta sin control, ni prueba. Cuando estemos todos vacunados será diferente".

"Venir sin vacuna, sin PCR y sin control no parece lo más juicioso, desde un punto de vista sanitario. Hay una clara carrera para ganar turistas", añade. Mar Faraco, la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), también alerta sobre la posible llegada de las variantes covid de interés: brasileña, sudafricana e india.

"Desde el punto de vista de la Salud Pública, no debemos abrir con alegría porque un país tenga menos de 150 de incidencia acumulada, que es el límite actual. Ahora que estamos bajando la incidencia, si abrimos a países con más que nosotros, volveremos a subir los casos. Lo que hay que entender es que el control de fronteras debe llevarse a cabo justo cuando tienes una buena situación pandémica", manifiesta Faraco.

La incidencia, señala, no puede medirse únicamente, también hay que tener en cuenta las variantes. "Puede que la incidencia de un país sea baja, como en el Reino Unido, pero es el segundo país con más casos de variante india. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que vengan sin PCR? No tiene sentido".

La india y la sudafricana son más contagiosas y "no está claro si las vacunas van a tener la misma efectividad que con otras. Desde una perspectiva de la Salud Pública, si tenemos incidencias muy bajas hay que ser estrictos en la entrada".

El plan turístico del Gobierno se sostiene en dos pilares. El primero está relacionado con la importante revisión del 20 de mayo de las recomendaciones 912 sobre restricciones a la movilidad de terceros países que se debatirá en el seno de la Unión Europea. España espera que en tal encuentro se establezca un índice de incidencia acumulada que sirva de límite y que por debajo del cual los países puedan viajar sin PCR, ni certificado de vacunación.

Pasaporte covid

El segundo pilar implica que si hay un rebrote o un aumento repentino de incidencia en un determinado país, no se cierren fronteras, sino que entre en juego el pasaporte covid para que la movilidad persista. A través de dicho pasaporte, que presentará la Unión Europea en junio, se podrá viajar con PCR negativa, certificado de vacunación o de haber pasado la covid.

Esta última herramienta tampoco es considerada justa por la presidenta de AMSE. "El pasaporte covid me parece muy injusto, no todo el mundo tiene acceso a la vacuna, por lo que habrá gente que tenga que pagar 120 euros para hacerse una PCR y poder viajar. Sin acceso generalizado y fácil a la vacuna, no solo en España, sino a nivel mundial, no debería aplicarse. La Organización Mundial de la Salud se opone también a él".

Esta profesional aboga por una política de mínimos si se quiere compaginar salud y turismo: "A los turistas de países que tengan más incidencia que la nuestra les pediría PCR negativo de entrada, diez días de cuarentena, y PCR al séptimo día". En cualquier caso, los profesionales de sanidad exterior denuncian que no han sido consultados por el Gobierno a la hora de decidir estas medidas.