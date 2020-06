El Constitucional no pondrá trabas a Sánchez para volver a utilizar la alarma en un posible rebrote

El Tribunal Constitucional no revisará el real decreto del estado de alarma establecido por el Gobierno de coalición antes de seis meses. El recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra la alarma fue admitido a trámite, aunque hasta dentro de, al menos, medio año, no se estudiará.

El recurso presentado por la formación de Santiago Abascal fue aceptado por el mencionado tribunal puesto que lo son todos los recursos que cumplen el requisito de ir firmado por 50 diputados o senadores.

Sin embargo, a día de hoy, el recurso de Vox se encuentra en la fase inicial, los plazos han estado suspendidos y el tiempo acaba de empezar a correr.

Por ello, es materialmente imposible que este se estudie antes de seis meses,es decir, antes del próximo 2021.

De esta manera, el Gobierno de Pedro Sánchez tendría total libertad para volver a decretar el estado de alarma en caso de que se diese un nuevo rebrote del coronavirus, que se teme que pueda ocurrir en otoño.

Si para cualquier reforma legal, las modificaciones normativas no están preparadas, Sánchez no encontrará trabas para optar, de nuevo, por el real decreto que instaló la alarma

En la actualidad, tanto el Ejecutivo como las comunidades autónomas están planteando nuevas fórmulas legales para sustituir al decreto de la alarma actual, que finaliza el próximo día 21 de junio.

El Gobierno no encontrará trabas

No obstante, como informa 'El Confidencial', si para cualquier reforma legal, las modificaciones normativas no están preparadas, el Gobierno no encontrará ninguna barrera para optar, de nuevo, por el real decreto que instaló la alarma el pasado 14 de marzo.