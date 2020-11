Trapero, Delcygate, Puigdemont, Neurona, el 'procés'… La semana fantástica de la Fiscalía

“Esto, la Fiscalía te lo afina” fue la frase en 2016 del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ante los papeles que le presentaba el director de la Oficina Antifraude catalana. ”¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está…” dijo, tres años después, en noviembre de 2019, en plena entrevista radiofónica el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cuando Sánchez decidió colocar al frente de la Fiscalía –un órgano jerárquico– a la exministra Dolores Delgado, la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales le criticó duramente. Era, según dicha asociación, la prueba de que el Ejecutivo quiere tener “sometida” a la Fiscalía. La Unión Progresista de Fiscales, minoritaria, destacó sin embargo la especial preparación de Delgado.

Esta semana, la Fiscalía ha tenido una especial actividad con asuntos clave para el Gobierno. Uno tras otro, han ido resolviéndose desde el Ministerio Público de manera favorable para los intereses del Ejecutivo de Sánchez.

¿La Fiscalía de quién depende?”, se preguntaba retóricamente Sánchez en los micrófonos de RNE en noviembre de 2019. “Pues ya está…”, se respondía él mismo

Tanto en el Delcygate como en la absolución del mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, pasando por los nombramientos del Consejo Fiscal o el caso Neurona y la exsenadora de Podemos, hasta terminar este viernes con la puesta en libertad con cargos de los empresarios cercanos a Puigdemont, la Fiscalía “ha dado argumentos a los que, al menos desde un punto de vista estético, defendían que poner al frente a una exministra de este Gobierno no era lo más adecuado”, recalca un jurista que prefiere guardar el anonimato.

El juez que investiga el supuesto desvío de fondos públicos para los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo dejaba este viernes en libertad al exconseller de ERC Xavier Vendrell, al exdirigente de CDC David Madí y al empresario Oriol Soler, miembros del "estado mayor" del 1-O, y a los demás detenidos.

Era muy difícil, dicen las mismas fuentes, mantenerlos en prisión después de que todos se acogieran a su derecho a no declarar pero, sobre todo, cuando la Fiscalía decidió no pedir medida cautelar alguna. Como se contaba en este medio ayer, el sector más radical de ERC estaba aprovechando estas detenciones para denunciar la “persecución” del Gobierno y colocaba en una situación difícil a quienes, como Gabriel Rufián, defienden el entendimiento con el PSOE y el apoyo a los Presupuestos.

Delcygate, Trapero y Neurona

Antes de la decisión de no presentar cargos a los detenidos en Cataluña, la Fiscalía decidió pedir el archivo de la causa por el ‘Delcygate’ –la visita nocturna de la ministra de Maduro a Barajas en la que estaba implicado el ministro y excompañero de Gabinete de Dolores Delgado, José Luis Ábalos-. La Fiscalía pide el archivo porque lo ve “como un acto diplomático” e insiste en que la política venezolana “no entró” en territorio español.

A comienzo de semana se conoció también la decisión del Ministerio Público de no recurrir la absolución de Trapero, el mayor de los Mossos a quien la Audiencia Nacional le juzgó por sedición. Pese al voto particular de la sentencia –fueron dos magistrados contra uno los que decidieron su absolución- la Fiscalía decidió no recurrir. Una medida que, cuando menos, quita al Gobierno un problema con sus socios catalanes.

También esta semana la Fiscalía ha actuado en contra de la personación de la exsenadora de Podemos en la causa que se sigue por blanqueo contra Neurona. Según desveló Vozpópuli, la Fiscalía quiere alejar de la investigación a la exsenadora del partido morado Celia Cánovas. Después de dos escritos en los que el Ministerio Público pidió reducir la investigación, esta semana los fiscales buscaron que la exsenadora quede apartada de la causa. Cánovas alega que entregó al partido más de 25.000 euros sin saber el paradero del dinero y sospecha que las donaciones sirvieron para enriquecer a la cúpula.

Veto a los fiscales del 'procés'

El quinto episodio de esta semana tuvo directamente la intervención de la propia Delgado. La fiscal general rechazaba promocionar a los fiscales del 'procés' para la plaza de fiscal de Sala jefe de sección Penal en el Tribunal Supremo que se valoraba el martes en el Consejo Fiscal. A ella se presentaron Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno.

Delgado optó por un cargo de su confianza, el fiscal José Javier Huete, y según fuentes fiscales citadas por Europa Press, la maniobra podría obedecer a un interés expreso de la fiscal general por promocionar a su candidato para evitar el nombramiento del fiscal del 'procés'. “¿La Fiscalía de quién depende?”, se preguntaba retóricamente Sánchez en los micrófonos de RNE en noviembre de 2019. “Pues ya está…”, se respondía él mismo.