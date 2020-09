Tensión en los líderes regionales de Cs ante los relevos que proyecta Arrimadas

Ciudadanos vive una tensa espera al comprobar que Inés Arrimadas, no se decide aún a designar a los portavoces de los comités autonómicos de la formación liberal en su nueva etapa de presidenta. Una situación que lleva a más de uno a pensar que puede haber sorpresas.

La formación liberal tenía previsto inicialmente hacer los nombramientos antes de que empezase el curso político. Durante el verano se especuló con la posibilidad de que Cs abordase los cambios en pleno agosto antes de que concluyese la baja por maternidad de Arrimadas y así descargar en la secretaria general, Marina Bravo, y el vicesecretario primero y 'hombre fuerte' del partido, Carlos Cuadrado, cualquier discrepancia con dirigentes regionales.

Sin embargo, las semanas han ido pasando y sólo ha habido dos movimientos internos, concretamente en Cataluña y Asturias. En el territorio en el que nació Ciudadanos se ha cambiado a Carlos Carrizosa por Lorena Roldán al frente de la candidatura para las futuras elecciones catalanas, para las que aún no hay fecha. "La estrategia fue debilitarla y ningunearla", constata un dirigente naranja sobre la táctica de la dirección nacional con Roldán, quien en julio del año pasado había ganado unas primarias internas cuando aún estaba Albert Rivera de presidente.

El llamado sector oficialista, encabezado por el citado Cuadrado y su número dos, José María Espejo, ha presionado en los últimos meses para que los referentes en Cataluña fuesen Carrizosa y Joan García, otro diputado autonómico que está en el Comité Ejecutivo y que posiblemente dirigirá el equipo de campaña en los comicios catalanes cuando Quim Torra se decida a convocarlos.

Carrizosa, además, se ha rodeado de las dos figuras emergentes en el Cs catalán -Nacho Martín Blanco y David Mejía-, con los que lleva la estrategia y comunicación en esta comunidad autónoma. Tanto en la entrevista de TV3 de principios de agosto como en el vídeo institucional con motivo de la Diada, el candidato naranja a las catalanas se presentó como "jefe de la oposición".

Ignacio Cuesta en Asturias

Mientras, en Asturias, la formación destituyó el 1 de septiembre a Laura Pérez Macho como portavoz en el Parlamento asturiano y colocó en su lugar a Susana Fernández. La primera era la principal rival de Ignacio Cuesta, vicealcalde de Oviedo, para liderar al partido en el Principado. Este abogado nacido en Manresa e instalado desde hace años en la capital asturiana, entró en la Ejecutiva de Cs de la mano de Arrimadas y en la dirección nacional le han puesto ya la alfombra con este movimiento interno.

En el resto de comunidades autónomas, la máxima del equipo de Arrimadas es "no perjudicar a los vicepresidentes", en aquellos sitios en los que Ciudadanos gobierna en coalición con el Partido Popular, y que "la estructura orgánica no vaya nunca en contra de los portavoces de los grupos parlamentarios". Lo primero no se cumplirá con toda seguridad en Castilla y León, donde Francisco Igea dejará de ser el referente ya que la dirección nacional quiere que la portavoz a nivel regional sea Gemma Villarroel.

En Murcia podría haber una de las mencionadas sorpresas si Arrimadas coloca a Ana Martínez Vidal, la consejera de Empresa y portavoz del Gobierno murciano, al frente del partido en dicha región. Ese posible movimiento, adelantado por La Opinión de Murcia, provocaría la caída en desgracia de Isabel Franco, quien tendría muy difícil seguir de 'número dos' en el Ejecutivo de Fernando López Miras.

Sobre Franco planea el controvertido pucherazo en las primarias internas de hace un año y medio que le auparon a la candidatura naranjas a las autonómicas del 26-M. El caso está siendo investigado en la Justicia murciana con la implicación de la UDEF y el partido ya intentó convencer al juez instructor para que le considerase parte perjudicada, una acción con la que Ciudadanos vino a reconocer de forma implícita que hubo fraude.

Hay otras comunidades autónomas donde algunos portavoces tienen oposición interna. El valenciano Toni Cantó, por ejemplo, tiene dividido a su grupo parlamentario. Mientras, el andaluz Juan Marín ha provocado nervios con su fallida remodelación dentro del Ejecutivo de Juanma Moreno. En Extremadura, Cayetano Polo no es del agrado de Cuadrado. Una situación parecida en Castilla-La Mancha, donde el liderazgo de Sandro Ruíz no se discute, aunque en la dirección nacional tiene detractores.