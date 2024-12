El Supremo vuelve a citar a Ábalos para este jueves tras pedir éste que le mantenga su declaración

Nuevo vuelco en el caso Koldo. El Tribunal Supremo ha vuelto a citar a José Luis Ábalos para que comparezca este jueves 12 de diciembre de manera voluntaria, después de que el exministro socialista haya remitido un escrito pidiendo que no le suspenda la comparecencia y que le interrogue en la fecha fijada.

El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha resuelto en una escueta providencia el embrollo relativo a la declaración del exministro de Transportes, apuntando que finalmente comparecerá este jueves a las 10:00 horas, como estaba previsto en un primer momento. El magistrado le citó de manera voluntaria para que compareciera como investigado por cuatro delitos tras aceptar la exposición razonada de la Audiencia Nacional sobre el presunto "papel principal" del exministro en esta trama de corrupción.

Sin embargo, Ábalos solicitó en pleno puente que retrasara la comparecencia voluntaria alegando que no había tenido tiempo para estudiarse el contenido de estas diligencias de las que les habían dado traslado apenas días antes. La respuesta del instructor se ha conocido este mismo lunes, cuando le ha precisado que anulaba la comparecencia dado que no podía marcar el ritmo de las diligencias.

Ábalos recula

En concreto, Puente ha precisado que en este tipo de declaraciones voluntarias que permite el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se permite al aforado en cuestión su decisión de comparecer o no de manera voluntaria ante el tribunal, pero no ello no significa "que pueda hacerlo en el momento que considere más oportuno". Por ese motivo había decidido suspender la comparecencia abriendo la puerta de esta manera a solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados.

Al respecto ha indicado que, de acceder a la solicitud de Ábalos se podría "perjudicar seriamente la eficacia de la investigación", que solo podría dirigirse en términos inculpatorios contra el exministro de Transportes desde el mismo momento en que el Congreso concediera el suplicatorio. "(Ábalos) juzga preferible para sus legítimos intereses que el instructor adopte la decisión de elevar o no el correspondiente suplicatorio a la presidencia de la Cámara de la que forma parte, a que lo haga tras oírle voluntariamente en declaración en un momento que considera prematuro", ha expuesto el juez.

Tras emitirse esta resolución, el exdirigente socialista se ha vuelto a dirigir a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que le ha pedido que le mantenga la citación voluntaria y le interrogue como estaba previsto este jueves. Ábalos ha dado de esta manera marcha atrás para evitar que el alto tribunal curse el suplicatorio, como suele hacerse en este tipo de procedimientos en los que se actúa contra un aforado.

Declaraciones de Aldama y Koldo

Puente ha dado por válida la petición y ha accedido al reclamo, por lo que le ha vuelto a citar formalmente en las fechas en las que ya estaba acordada su comparecencia. Cabe recordar que tras él desfilarán también ante el Supremo el comisionista Víctor de Aldama y el que fuera chófer y asesor de Ábalos, Koldo García. Ambos están citados para el lunes 16 de diciembre y martes 17, respectivamente.

Estas comparecencias son las primeras diligencias que acuerda el Tribunal Supremo tras asumir la parte del caso Koldo que afecta al aforado. Cabe recordar que el Tribunal Supremo no ha abierto un procedimiento nuevo, sino que investiga estos hechos en una causa que arrancó en el año 2021 a tenor de una denuncia que interpuso el abogado Ramiro Grau contra Ábalos por los contratos del Ministerio que entonces dirigía para el suministro de mascarillas.

Esta causa se archivó por falta de indicios y se reabrió en octubre, tras aceptar la exposición razonada de la Audiencia Nacional. El magistrado Ismael Moreno pidió al Tribunal Supremo que investigase los vínculos de Ábalos con la trama de mascarillas por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación.

Ábalos comparecerá en sede judicial días después de que Aldama, el comisionista confeso de la trama, ampliara con documentos la declaración que prestó en la Audiencia Nacional el 21 de noviembre. El empresario entregó fotocopias de documentos que probarían, según sostiene, un presunto sistema de corrupción en las adjudicaciones millonarias del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas y amplió sus acusaciones contra el ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, y el jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno.