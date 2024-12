Se cumplen 27 años del asesinato de Ana Orantes, el caso que inspiró la pionera ley de violencia de género en España

El 29 de diciembre de 2004 se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y apoyada en unanimidad en el Congreso de los Diputados. Fue una ley pionera que situó a España como un referente internacional en la protección de las mujeres. El asesinato de Ana Orantes, del que se cumplen veintisiete años, fue clave para cambiar el imaginario social español.

Ana Orantes acudía al plató del programa 'De tarde en tarde' del Canal Sur el pasado 4 de diciembre de 1997 para denunciar públicamente que su marido le maltrató durante 40 años. Ana, de 60 años, llevaba ya un año separada de José Parejo, su marido, y había acudido a la televisión a "desahogarse", como señaló en su momento Inma Soriano, presentadora del programa.

Además de los 40 años de malos tratos, Ana sufrió denuncias infructuosas y un intento de separación denegado en 1986. Diez años después consiguiría separarse de José, pero sería obligada a convivir con él en la misma casa; ella en la planta de arriba y el en la de abajo

Ana Orantes denunció palizas continuadas por parte de su marido. "Toda su cosa era cogerme de los pelos, de darme contra la pared", comentó en 'De tarde en tarde'. "Yo no podía respirar, yo no podía hablar porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así han sido 40 años", dijo.

Las palabras de Ana Orantes conmovieron a la sociedad española e hicieron que España abriese los ojos ante la violencia de género, especialmente después de que se conociera que fue asesinada por su exmarido tan solo trece días después de compartir su historia en televisión -el 17 de diciembre de 1997-. La original de Granada pensó que mostrarse ante el ojo público le protegería de su marido. Después de su entrevista en Canal Sur, Orantes denunció a José Parejo por amenazas e insultos.

Parejo recibió la notificación de la denuncia el mismo 17 de diciembre, tenía que comparecer en enero. Poco después, quemó viva a Ana Orantes dentro de la casa en la que residían. José Parejo fue condenado a 17 años de prisión por la Audiencia Provincial de Granada. Sin embargo, no llegó a cumplir toda su pena debido a que murió en la cárcel en septiembre de 2004.

La violencia de género en los últimos 27 años

Aunque se ha progresado mucho, la violencia de género sigue siendo uno de los temas más preocupantes en la sociedad actual. Desde 2003, 1.291 mujeres han sido asesinadas, según recoge el Ministerio de Igualdad. A 18 de diciembre de 2024, el número de víctimas de este año es 46, lo que supone la cifra más baja de los últimos diez años. No obstante, cabe destacar que los dos últimos casos tuvieron lugar el 17 y 18 de diciembre.

Dos años después del asesinato de Ana Orantes, en 1999, se modificó la Ley de Enjuicimiento Criminal y el Código Penal para reconocer la violencia psicológica como un tipo de violencia doméstica. En 2002, el PSOE presentó una proposición de ley contra la violencia de género, pero fue denegada por el Gobierno Popular de José María Aznar.

No fue hasta el 2004 que el PSOE, bajo el mandato de Zapatero, presentó el anteproyecto de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue aprobada de manera unánime en el Congreso. Esta ley introdujo el agravante por género y estableció la indemnizaciones, subsidios económicos y asistencia gratuita a las víctimas en los delitos de lesiones y maltratos habituales.