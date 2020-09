Sánchez elude pronunciarse sobre la acogida de menores de Moria tras su tercera noche a la intemperie

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este jueves la "solidaridad" del Gobierno y el pueblo español ante el alentador incendio del campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos (Grecia), pero no ha anunciado ninguna iniciativa para acoger a menores no acompañados, algo que sí han hecho Emmanuel Macron y Angela Merkle, que acogerán a 400 niños.

Sánchez ha asistido este jueves a la cumbre de países del sur de la Unión Europea (Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Malta y Chipre) en Córcega. El presidente francés ha destacado que Francia y Alemania ejercerán una "solidaridad concreta" con Grecia acogiendo menores no acompañados.

La política migratoria ha sido uno de los puntos claves en la agenda de la cita, en vísperas de que la Comisión Europea presente su propuesta de reforma. Los Gobiernos han apostado por una política que no se base en el control de fronteras, sino que tenga también una vertiente de relación externa con los países de origen y tránsito. "Solidaridad, responsabilidad y humanidad", ha resumido Sánchez.

"La UE no puede seguir actuando como si el problema de la migración no existiera", ha dicho el primer ministro de Malta, Robert Abela, añadiendo que el caso de Moria no es el único y que los países de primera entrada no pueden asumir toda la carga.

Francia y Alemania acogerán a 400 menores

Francia y Alemania acogerán hasta 400 menores no acompañados que han quedado sin techo tras el incendio del campo de refugiados en Moria. El Gobierno germano estima recibir entre 100 y 150 de esos refugiados.

"Estamos en contacto con otros socios europeos para precisar cifras, pero partimos de la base que nos corresponderá recibir al grueso de ese grupo", ha afirmado el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, en una rueda de prensa en la que ha participado, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), el griego Margaritis Shinas.

Las más de 12.000 personas que habitaban el devastado campo de refugiados de Moria, han pasado su tercera noche a la intemperie, durmiendo sobre mantas, cartones o en pequeñas tiendas de campaña.

El parking del Lidl se ha convertido en el nuevo #Moria. Vergüenza no, lo siguiente pic.twitter.com/7DezUowLtC — Ane Irazabal (@AneIrazabal) September 11, 2020

Según los medios locales la jornada ha transcurrido con tranquilidad, a pesar de que la tensión durante todo el día fue grande, debido a las barricadas que han sido montadas por la población local para impedir el acceso de la maquinaria necesaria para desbrozar y aplanar un área en la que se pretende establecer un nuevo campo provisional.

Durante la mañana de este viernes han llegado a Lesbos nuevos refuerzos policiales, camiones de policía y tanquetas de agua.