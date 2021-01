Illa se va sin convocar ni una vez el consejo asesor de Sanidad en diez meses de pandemia

Han transcurrido un año y trece días desde aquella sonada foto en la que Salvador Illa, Alberto Garzón y Pablo Iglesias posaban con sus relucientes carteras ministeriales mientras al fondo, la pequeña figura de la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, caminaba fuera de plano. Desde entonces y hasta su último día de mandato, con una pandemia de por medio, Illa no ha convocado ni una sola vez al Consejo Asesor de Sanidad.

Se trata de un hecho insólito en la historia del Ministerio de Sanidad, ya que esta herramienta siempre ha sido de uso recurrente. La exministra Carcedo, por ejemplo, hizo uso de él para su propuesta sobre la eutanasia o para desarrollar el Plan Nacional de Atención Primaria. Este órgano consultivo, adscrito a Sanidad, está formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito sanitario y científico.

Su misión es "asesorar e informar a la persona titular del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos científicos, éticos, profesionales y sociales que puedan tener incidencia en la formulación de la política sanitaria", como indica la orden ministerial que rige su funcionamiento. A pesar de que Illa llegó al Ministerio "sin conocimientos sobre el área", como manifiestan fuentes cercanas al Departamento, no convocó a este órgano nunca.

Es más, a día de hoy el Consejo de Asesor sigue compuesto por los miembros que nombró María Luisa Carcedo. Tras el nombramiento de Illa, el presidente de aquel órgano, Pedro Sabando, quien fuera consejero de Salud de la Comunidad de Madrid durante siete años bajo la presidencia de Joaquín Leguina, presentó su dimisión. De acuerdo a la orden ministerial, este cargo pasó a ocuparlo la vicepresidenta, Natividad de la Red, profesora de Política Social y Trabajo Social en la Universidad de Valladolid.

Miembros del Consejo Asesor

Estos miembros siguen en activo hasta que presenten su dimisión o el ministro de Sanidad anuncie su revocación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cosa que hasta el momento no se ha producido. Entre sus miembros se encuentran reconocidos profesionales como Rafael Bengoa, exconsejero de Salud de País Vasco y asesor de BarackObama; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC); Joan Ramón Villalbí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; el psiquiatra José Luis Pedreira Massa o la investigadora María Blasco.

El listado completo de integrantes es el siguiente:

Santiago Ramón y Cajal : Premio Nacional de Investigación en Oncología para jóvenes investigadores (1997).

: Premio Nacional de Investigación en Oncología para jóvenes investigadores (1997). Fernando Lamata Cotanda : médico y exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha (2000-2004 / 2008-2011).

: médico y exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha (2000-2004 / 2008-2011). Marciano Sánchez Bayle : médico y presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

: médico y presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) Rafael Bengoa Rentería : médico, exconsejero de Sanidad de País Vasco (2009-2012) y asesor de Obama en su reforma sanitaria.

: médico, exconsejero de Sanidad de País Vasco (2009-2012) y asesor de Obama en su reforma sanitaria. Javier Sánchez Caro : médico y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina.

: médico y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Juan José Rodríguez Sendín : médico y presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial.

: médico y presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. Joan Ramón Villalbí : especialista en Salud Pública y delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

: especialista en Salud Pública y delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Juan Antonio Vargas Núñez : médico y exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

: médico y exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Rosa Urbanos Garrido: economista y primera directora del Observatorio del Sistema Nacional de Salud (2003-2004).

economista y primera directora del Observatorio del Sistema Nacional de Salud (2003-2004). Beatríz López Valcarcel: catedrática e investigadora en Economía de la Salud española.

catedrática e investigadora en Economía de la Salud española. Pilar Garrido López : oncóloga médica y presidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME).

: oncóloga médica y presidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME). Olga Delgado : presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

: presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Fernando Carballo Álvarez : expresidente de la federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme).

: expresidente de la federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme). Carmen Moya García : médico fundadora de la Sociedad Española de Epidemiología.

: médico fundadora de la Sociedad Española de Epidemiología. José Luis Pedreira Massa : psiquiatra infanto-juvenil miembro de la New York Academy of Sciences.

: psiquiatra infanto-juvenil miembro de la New York Academy of Sciences. José Ramón Repullo Labrador : médico y profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad.

: médico y profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad. María Dolores Calvo Sánchez : enfermera y profesora en la Universidad de Salamanca.

: enfermera y profesora en la Universidad de Salamanca. María Blasco Marhuenda : bióloga, investigadora y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

: bióloga, investigadora y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Begoña Olabarria González: psicóloga y primera presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica.

A estos nombres habría que añadir el de Verónica Casado, médico de Familia y actual consejera de Sanidad en Castilla y León. Sin embargo, su nombramiento como consejera trajo consigo su dimisión como vocal de este órgano.

Los expertos de Illa

A pesar de que este órgano estaba creado, no supone ningún coste -el cargo de miembro del Consejo Asesor no está remunerado- y que el ministro de Sanidad podía nombrar a personas de su confianza, Illa no lo llegó a convocar nunca.

En su lugar, ha contado con dos grupos de "expertos". Por un lado, el grupo multidisciplinar que diseñó el "Plan para la transición hacia una nueva normalidad" y que estaba formado por expertos de áreas sanitarias, económicas, sociológicas y económicas y cuyos nombres se hicieron públicos en abril de 2020.

Por otro lado, se encuentra el polémico "comité de expertos" encargado de decidir cuándo una comunidad autónoma pasaba de fase en la desescalada. Se trata del grupo de profesionales cuyos nombres Illa se negó a comunicar y que se ha visto obligado a hacer públicos tras un requerimiento del Consejo de Transparencia. Es entonces cuando salió a la luz que Illa no había creado ningún comité al margen del Ministerio, sino que se había dejado guiar por la Dirección General de Salud Pública y los integrantes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), liderado por Fernando Simón.