Los presos independentistas pueden usar el móvil en sus salidas sin riesgo de sanción

Los políticos presos independentistas aprovechan sus salidas de la cárcel para usar móviles con acceso a Internet. Durante las sesiones del juicio que se sigue contra ellos en el Tribunal Supremo tratan de ser discretos ocultándose tras sus abogados, que son los que de forma más o menos continuada les facilitan los teléfonos. Pero este martes en el Congreso lo han hecho ante los ojos de todos.

Las cámaras de televisión y las fotos de los periodistas han captado a los diputados conversando o comunicándose con el exterior a través de la red. Los presos en España tienen prohibido el acceso a Internet por motivos de seguridad. Sí pueden, en cambio, llamar pero siempre a los números que previamente han comunicado a los responsables de la cárcel.

No es habitual ver a otros presos acceder a móviles en los juicios. Inédito es también el escenario de que unos reclusos salgan de prisión para tomar posesión como diputados. Consultado acerca de una posible investigación disciplinaria a los presos independentistas, desde Instituciones Penitenciarias responden que no pueden hacer nada. Se amparan en una instrucción interna, (1/2019) según la cual, sólo pueden actuar respecto a las actuaciones del preso dentro de la cárcel. Fuera del centro penitenciario ya no es su competencia.

El documento de Prisiones

“Sólo se considerará infracción susceptible de sanción aquello que atente contra la seguridad y el buen orden regimental, lo que difícilmente sucede si la conducta acaece en el exterior del establecimiento penitenciario”, dice la instrucción dictada este este año por Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Según sostiene el documento, este criterio “viene avalado por numerosos autos de jueces de vigilancia penitenciaria que han estimado recursos interpuestos por internos, tras ser sancionados por hechos acaecidos en dependencias judiciales, permisos u hospitales”. En cualquier caso, Prisiones se reserva la posibilidad de tener en cuenta el comportamiento de estos presos de cara a futuras peticiones de algún beneficio penitenciario.

Los cinco presos han salido de la cárcel tanto el lunes como el martes. El primer día, al menos los electos como diputados en el Congreso aprovecharon el trámite el lunes para grabar y difundir un vídeo en las redes sociales. Esto rozaba con el incumplimiento de los requisitos que había marcado el Tribunal Supremo en el sentido de no hacer declaraciones a los medios de comunicación.

En sus mensajes denunciaban su situación y pedían el voto para sus formaciones. Sin embargo, desde el alto tribunal no está previsto tampoco emprender ninguna acción contra ellos.