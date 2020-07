Polonia Castellanos: “Willy Toledo me parece un pobre hombre venido a menos"

Sostiene Polonia Castellanos (1980) que la Asociación de Abogados Cristianos, de la que es portavoz, acudirá a los tribunales siempre que alguien trate de imponer el silencio a los católicos españoles. Lo dice después de haber iniciado decenas de causas en los últimos tiempos, lo que ha hecho que esta organización aparezca en los titulares con frecuencia.

En esta entrevista habla sin pelos en la lengua sobre los lobbies progresistas y sobre sus luchas en materia con el aborto, la ofensa de los sentimientos religiosos o el derecho a que los padres controlen lo que escuchan sus hijos en las aulas. ¿Sola contra el mundo? Le da igual. Jesucristo dijo: "No tengáis miedo". Parece ser su lema.

Pregunta: Un medio les ha definido como el lobby ultra-conservador de moda...

Respuesta: No sé si estamos de moda, la verdad es que me da igual. Ahora bien, yo creo que somos la única voz que se atreve a enfrentarse a determinados postulados. No sé si seremos los más valientes, pero la verdad es que nos atrevemos a decir la verdad pese a ser políticamente incorrectos. Por ejemplo, que una bandera no oficial no puede colgar de edificios públicos.

P: Se refiere a la bandera LGTBI...

R: Me refiero a esa bandera. Decir eso es enfrentarse a lobbies muy poderosos. Nosotros lo hacemos.

P: Ahora que lo dice, ustedes han denunciado la modificación del distintivo de la Guardia Civil para introducir el arcoíris de la bandera LGTBI...

R: Sí, interpusimos acciones legales hace una semana porque eso es ilegal. Eso viola el deber de neutralidad y objetividad de la Benemérita. Quiero recordar que, en el pasado, algún agente que ha hecho alguna referencia a su ideología en una red social ha sido sancionado duramente. Entonces, con esto no sólo se incumple la ley, sino que a los guardias civiles que no se les permite hacer manifestaciones sobre lo que piensan, se les están imponiendo una ideología. Esa bandera, con todos mis respetos, no representa ni a todas las personas ni a todos los guardias civiles.

P: Les han llamado homófobos...

R: Ah, bueno, sí. Es una palabra policía. Hay una serie de palabras policía que se utilizan cuando se quedan sin argumentos para desacreditar a otra persona. Pero bueno, que me llamen lo que quieran, no tengo ningún problema.

P: ¿Cree que están intentando configurar una religión pagana con todas las causas progresistas de moda?

R: Por supuesto. Tratan de imponer su ideología. Y yo no hablo de los homosexuales, ¿eh?. Respeto cualquier opción porque soy católica y los católicos por encima de todo creemos en la dignidad de la persona y, por tanto, todo el mundo merece respeto y todo el mundo es digno. Yo me refiero a los lobbies que pretenden imponernos su ideología con la bandera o eliminar la religión de las aulas. Ellos quieren imponer. Nosotros hablamos de libertad.

P: Ha hablado de la educación. Ustedes están a favor del PIN parental...

R: Por supuesto. Mira, la Constitución regula todo eso en su artículo 27.3, es decir, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Pedimos que se respete eso. Quien quiera que sus hijos vayan a charlas LGTBI, pues bien. Y quien no quiera, que se le permita evitarlo. Es algo tan sencillo como respetar la libertad de cada uno.

P: Pero a ver, pongámonos en el caso de un adolescente que escucha una charla sobre sexualidad o sobre los colectivos LGTBI en un aula; y, posteriormente, otra sobre la visión de los católicos de la sociedad. Recibe todos los argumentos, se informa y forma su criterio. ¿Qué problema ve en eso?

R: En primer lugar, que es menor de edad y yo creo que hay que tener especial cuidado. Y, desde luego, informar a los padres de lo que se hace con sus hijos. Igual que se les pide permiso para hacer una excursión, al ser menores, sus padres tienen que responder por ellos y conocer lo que se les dice en las aulas.

P: ¿No le parece que eso es ser un poco papista?

R: No. A nosotros, por ejemplo, nos llegó un caso de una niña que había sufrido abusos sexuales dentro del entorno familiar. A esta niña le dieron una charla en el colegio sobre la diversidad sexual y le dicen que el sexo es bueno y que se tiene que experimentar; y que está bien que nos toquemos los unos a los otros. Claro, a esta niña, que había sufrido abusos, le crea un conflicto tremendo. Incluso le dijo a su madre: '¿Todo esto que me han hecho, entonces, es bueno?'.

P: Le escucho y parece que hubiera que transmitir el mensaje de que el sexo es malo...

R: No, nosotros en ningún momento decimos que el sexo sea malo. De hecho, San Juan Pablo II tiene un libro sobre la espiritualidad conyugal que es estupendo. Y yo tengo tres hijas. No decimos que el sexo sea malo. Decimos que los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos y deben tener la libertad que da el PIN parental.

P: Hablemos, si le parece, de su asociación. Hay personas que les comparan con Hazte Oír...

R: No tenemos nada que ver ni con Hazte Oír ni con ninguna otra.

P: ¿Con El Yunque tampoco?

R: Ya me extrañaba a mí que no me hicieses esa pregunta... Pues mira, no tenemos que ver ni con Hazte Oír ni con nadie. Somos una asociación formada por abogados independientes que defendemos la vida desde la concepción natural, la libertad religiosa y la familia. A mí, me preguntáis tanto por El Yunque que investigué el porqué. Entonces, encontré que todo había surgido por las declaraciones de un tipo que hace vídeos en YouTube con un micrófono del Sing Star, el juego de la PlayStation. ¿Qué credibilidad puede tener? O, mejor dicho, ¿por qué se le da credibilidad a lo que dice y se expanden ese tipo de mensajes?

P: Ustedes tienen el mérito de haber sentado ante un tribunal a Willy Toledo. Eso si, no parece que eso le haya cambiado en exceso...

R: Pues mejor, porque si vuelve a hacerlo, habrá reincidencia. En realidad, tampoco eso es positivo... Mire, yo cuando vi a esta persona me pareció un pobre hombre y, al margen de que todos tenemos que cumplir la ley y no hay que atacar a nadie, ni siquiera a los cristianos, la verdad es que este señor me pareció un infeliz. Yo le aconsejaría que, en lugar de atacar, tratase de ser feliz porque a lo mejor está en el camino erróneo.

P: 'Infeliz' y 'pobre hombre'... palabras duras. ¿Por qué le pareció así?

R: Es una opinión personal. Reconozco que leí alguna entrevista antes del juicio para conocer mejor a esta persona y vi que admitía haber pasado por una serie de cosas que no... que yo creo que no hacen bien a nadie.

P: ¿Por qué considera que un mensaje de Facebook merece iniciar un proceso judicial?

R: ¿Sabe lo que pasa? Que siempre hay personas que, en estos casos, están interesadas en tergiversar la verdad. Por eso, hubo quien transmitió que nosotros nos querellamos contra él por escribir “me cago en Dios” en Facebook y no era así. Este señor dijo: “Me cago en el dogma y no sé qué”. Él arremetió contra un dogma. Y el Código Penal dice que alguien puede acudir a los tribunales cuando alguien hace vejación de dogmas.

P: ¿Pero de verdad piensa que eso debe seguir siendo un delito?

R: Es que el delito contra los sentimientos religiosos lo recogen 22 países en la Unión Europea. Es una mayoría aplastante. También recuerdo que España es uno de los países que tiene unas sanciones más leves con respecto a este delito. Y ojo, los delitos de este tipo han aumentado y ya no digo sólo con declaraciones. Sin ir más lejos, el otro día se profanó una capilla en Santiago de Compostela y se tiraron las formas consagradas.

P: ¿Cualquier blasfemia es delito?

R: No. Por ejemplo, a nosotros nos proponen muchas veces casos y no les vemos entidad suficiente como para acudir a los tribunales. El problema de Willy Toledo es que lo hizo en Facebook ante un montón de seguidores y lo reiteró. Eso sí, luego, delante del tribunal, fue un cobarde, pues afirmó que se había malinterpretado su mensaje. No se reafirmó. Me parece un cobarde que quería su minuto de gloria. Me pareció un pobre hombre, venido a menos. Él intentó aprovechar esto para hacerse publicidad, pero bueno, creo que la publicidad a toda costa no beneficia a nadie.

P: ¿Considera que los 'tolerantes' practican la intolerancia contra los católicos?

R: Mire, yo soy mujer y estoy en contra de que se arremeta contra las mujeres, pero es que somos un colectivo mucho más protegido por los católicos. Podría decir incluso que 'híper-protegido'. En el extremo contrario se encuentran los católicos, que están desfavorecidos hoy en día. Además, si se profana La Almudena y se dice que eso es libertad de expresión, pues mañana, seguramente, iremos a más.

P: ¿Ha sido negligente la Iglesia española a la hora de contener esos ataques?

R: La Iglesia católica hace cosas mal y los católicos, lo que peor hemos hecho, es dejar pasar estas cosas y avergonzarnos. Yo estoy orgullosísima de ser católica, pero, en cambio, hay muchos que están acomplejados. Es algo que no entiendo. No haber parado todos estos ataques, cuando empezaron, fue un error. Ahora todos vemos el movimiento del Black Lives Matters. Y yo digo: Catholic Lives Matters.

P: ¿Es la heterodoxia de este Papa positiva en este momento de 'lucha'?

R: Mire, el Papa, en principio, está elegido por el Espíritu Santo. A mí hay papas que me convencen más y otros que menos. Tengo especial devoción por San Juan Pablo II. Pero si el Espíritu Santo ha elegido a este Papa, pues será por algo.

P: ¿Imagina a Juan Pablo II con los mensajes de Francisco?

R: También era otro momento. Cada uno está en el momento que le toca y eso le lleva a actuar de una u otra forma. Creo que hay que confiar.

P: Si este momento es de mayor 'apertura de miras', ¿estaría a favor de que se elimine la figura del delito contra los sentimientos religiosos?

R: Pues no. No estaría a favor porque sería ir en contra de la Unión Europea y de leyes supranacionales. Pero bueno, si pretenden eliminarlo del Código Penal, seguiríamos estando protegidos por la Constitución y por leyes por encima de las españolas.

P: ¿Ustedes temen 'al enemigo' ahora que Podemos está en el Gobierno?

R: El enemigo es mucho más fuerte ahora. Esto es la lucha de David contra Goliat. Ante cualquier palabra que cuestione su discurso, se te echan encima como si hubieras cometido el mayor delito del mundo. Pero yo creo que eso es bueno, que hay que enfrentarse. Jesucristo dijo: “no tengáis miedo”. Y, cuando estás del lado de la verdad, creo que es bueno ser valiente.

P: Valiente o transgresor...

R: Mire, el otro día me apuntaba esta frase: “Triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos porque quien enemigos no tenga es señal de que no tiene talento que haga sombra, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que se murmure, ni bienes que se le codicien, ni cosa alguna que se le envidie”. Es de Baltasar Gracián. Entonces, pues bueno, esto va con el lote. Si los enemigos son el precio de la verdad y de la libertad, pues adelante.

P: Pero entienda que hay asuntos que pueden resultar controvertidos. Ustedes, por ejemplo, se personaron contra el Ayuntamiento de Madrid por programar una obra que se llamaba 'Dios tiene vagina'. ¿Por qué no conceder la libertad a los artistas de que creen lo que quieran?

R: Yo creo que tiene mayor importancia hablar, aunque sólo sea una voz pequeñita, cuando lo que pretenden hacer es callarnos. Cuando un lobby pretende hacer callar a todos es cuando es mas importante.

P: Bien, pero recuerde que esto no es nuevo. Observe las publicaciones satíricas de hace más e un siglo. Al Obispo se le dibujaba gordo y con un hambre voraz...

R: Es que depende de cómo se represente. Hay veces que se representa a un cura y no se hace con mala fe, se hace de forma respetuosa; y todos sabemos cuando no es así. Esto no depende de que, quien lo ha hecho, diga delante de un juez que “no tenía intención”. Esto depende, y así lo dice el Tribunal Supremo, de una serie de conductas objetivas que prueban que hay intención de hacer escarnio, burlarse y ofender.

P: De esa frase deduzco que hay algunas causas que ustedes han iniciado por significarse, pese a ser imposibles de ganar...

R: No es así. Nosotros todo lo que presentamos lo estudiamos y hay muchos visos de que prospere. Lo que pasa es que también le puedo decir que a mí con estos temas me han pasado cosas inauditas. Hubo un caso relacionado con el aborto en el que la juez no me dejó ver el expediente. En otro, me dijeron que la sentencia ya estaba escrita antes de la vista oral, durante la audiencia previa. En otro, no me dejaron hacer preguntas a un testigo.

P: Pero, ¿y usted qué gana con todo esto?

R: Pues mire, yo tengo tres hijas y quiero que crezcan en un país donde puedan ser católicas o cristianas y no se las insulte ni ofenda por ello; y que por decir la verdad no se las insulte ni persiga. Yo quiero un país en el que a nadie que defienda la ley o la vida se le persiga. Un país se ayuda a los más vulnerables, y no a los poderosos. No quiero que se dé dinero a los magnates del aborto, sino que se proteja a las mujeres que tienen que abortar porque no tienen recursos para criar a su hijo.

P: ¿Están en contacto con la Conferencia Episcopal Española desde la asociación?

R: La Iglesia tiene sus tiempos, su diplomacia y su forma de hacer las cosas. Nosotros somos independientes de la Iglesia.

P: ¿Pero no les lanzan mensajes de apoyo?

R: A titulo privado, hay sacerdotes y obispos con los que tenemos buena relación. También el Papa alude a la responsabilidad civil de los laicos. Y si se insulta a los católicos, si se está masacrando a los bebés no nacidos, si se quiere acabar con las personas con discapacidad o los mayores porque hay interés en recortar pensiones o porque se piensa que son menos dignas, es nuestro deber defenderles.

P: Esa postura sabe que generará críticas, ¿no?

R: Pero es que piense que si eso se consiente, quizá algún día usted y yo también tengamos la espada de Damocles sobre nuestras cabezas...

P: Tienen ustedes muchas causas judiciales abiertas. ¿Son el nuevo Manos Limpias?

R: A mí me gustaría no tener que iniciar tantas causas judiciales. Se lo digo con el corazón en la mano. Eso significaría que se respetan los derechos fundamentales, la vida, la libertad religiosa y la familia. Pero mientras se siga vulnerando esto, alguien tiene que hacerlo.