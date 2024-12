El PP vincula la salida de Antolín de la Moncloa con la filtración de los correos del novio de Ayuso

El pasado lunes, Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, compareció ante la prensa. Cuando le preguntaron por la repentina salida del secretario de Estado de Comunicación, contestó: “Creo que responde a cuestiones de salud y le deseamos una pronta recuperación. Lo que sí parece es que Sánchez genera muchísimo estrés a la gente que trabaja a su alrededor, quizás somete demasiada tensión. A su sustituta le deseamos mejor suerte que al anterior”.

La versión oficial ofrecida por la Moncloa de la marcha de Ion Antolín, que apenas ha durado veinte días en un cargo del que ni siquiera ha llegado a tomar posesión, es que se debe a una baja por enfermedad. Por su parte, el propio Antolín, que antes de recalar en la Secretaría de Estado era el responsable de comunicación del PSOE, escribió en la red social Bluesky: “Una buena compañera de fatigas me dijo estos días: 'el cuerpo lleva la cuenta'. El mío ha dicho que para, y yo solo puedo hacerle caso. Volveré dentro de un tiempo, a la comunicación del PSOE, con fuerzas renovadas. No tengo nada que no curen el reposo y algo de desconexión. Un día menos...”.

Para el PP, tanto la dimisión de Antolín como el cese de su antecesor, Françes Vallés, tienen todo que ver con la filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso que investiga el Tribunal Supremo. “Esa enfermedad no será tan inhabilitante cuando va a seguir en la comunicación del PSOE”, ironizan a Vozpópuli fuentes de la cúpula de Génova sobre el caso de Antolín.

En el entorno de Alberto Núñez Feijóo apuntalan su tesis con el siguiente argumento: “El nombramiento de Antolín se produjo antes de conocerse que en el móvil de Juan Lobato había mensajes suyos”.

Lo cierto es que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en un informe que emitió la semana pasada, tras investigar el teléfono del hasta hace poco líder del PSOE madrileño, concluyó que la Moncloa tuvo acceso al email de la pareja de la presidenta madrileña antes de que se publicara en la prensa.

Concretamente, la UCO apuntó a varios cargos del Gobierno y el PSOE: la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera; la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez, y los dos últimos secretarios de Estado de Comunicación: Vallés y Antolín.

"Usar enfermedades no es bonito"

Desde la sede nacional del PP critican que “usar enfermedades para justificar ceses no es bonito ni tampoco ético”. Y aunque en público Tellado se ciñó a la versión oficial ofrecida por el Ejecutivo eludiendo así disparar contra Antolín, en la formación popular apostillan: “Tampoco somos idiotas, nosotros no nos chupamos el dedo. Cuando se le nombró no tendría un diagnóstico distinto al de hoy”. Lo que cambió entre el nombramiento y la dimisión, insisten, es que sus comunicaciones con Lobato salieron a la luz.

Las pesquisas sobre el Fiscal General del Estado, en la diana por un posible delito de revelación de secretos tras la filtración de los correos de Alberto González Amador –novio de Ayuso- con el Ministerio Público, salpican de lleno al Gobierno. Especialmente, desde que Juan Lobato decidió llevar a notario las instrucciones que le dio la que era mano derecha de Óscar López, ahora ministro y antes jefe de gabinete de Sánchez, de usar datos sensibles del novio de Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Por lo pronto, Lobato ha declarado como testigo y en el PP ya fantasean con que esta causa se lleve por delante a pesos pesados del Ejecutivo como la asesora de Moncloa, o los exsecretarios de Estado de Comunicación, todos ellos señalados por la UCO.

El último informe de la Guardia Civil que apunta a un borrado de los mensajes en el móvil de Álvaro García Ortiz y la defensa cerrada de Sánchez a “su fiscal”, a juicio del principal partido de la oposición son la constatación de que ha habido una operación conjunta entre la Fiscalía y el Gobierno para tratar de derribar a Ayuso.

Es más, en la cúpula del PP consideran que entre el material eliminado por García Ortiz se encuentran mensajes con Sánchez o con Félix Bolaños. Y de ahí el formateo.