Koldo alinea su estrategia de defensa con la de Ábalos y blinda su declaración: "Yo estaba para resolver problemas"

La entrada principal del Tribunal Supremo se convirtió el pasado jueves en el centro de todos los focos. Decenas de periodistas se agolpaban en los alrededores para ver al exsecretario de organización del Partido Socialista, ahora diputado del grupo mixto, entrar por el umbral del alto tribunal donde prestaría declaración durante casi tres horas. La próxima semana se espera que la expectación sea similar, el lunes será el turno de Víctor de Aldama, y al día siguiente será Koldo García quien se siente frente al juez Leopoldo Puente.

El exasesor del que fuera titular de Transportes se muestra "muy tranquilo" de cara a su declaración del próximo martes ante el Tribunal Supremo, según asegura a Vozpópuli. Una cita clave que llega justo después de la declaración del comisionista de la trama, en la Koldo podrá defenderse ante el juez y corroborar o desmentir aquellas afirmaciones realizadas tanto por su anterior jefe como por Víctor de Aldama.

Por el momento, Koldo asegura que "todo lo que estaba diciendo" el exministro socialista "es verdad", él gestionó la entrada de José Luis Ábalos en el chalet de La Alcaidesa y se encargó del alquiler de un piso en Torre España para la exnovia de su jefe. El escolta blinda, así, la declaración ante Supremo del 'exnúmero dos' del PSOE, sobre el que además considera que "no es cierto" que haya descargado toda la responsabilidad sobre él.

"El señor José Luis dijo que yo no tenía ninguna responsabilidad. Yo no podía tomar ninguna decisión en el Ministerio de Transportes porque no era mi trabajo. No tenía poder para tomar decisiones sobre dónde destinar un solo céntimo de las arcas públicas, eso lo hacían los técnicos", señala. Respecto a la elección de Soluciones de Gestión SL, la empresa vinculada al comisionista de la trama, como proveedora de material sanitario Koldo se desvincula de la tramitación de los contratos.

Según defiende, y así se lo intentará transmitir al juez el próximo martes durante su declaración, la oferta realizada por Soluciones de Gestión no fue la única que puso en la mesa del subsecretario de Transportes. En la misma línea de lo que ya defendió Ábalos este jueves en Sala, Koldo se escuda en que la situación de excepción y la falta de personal en plena pandemia obligó a agilizar los tiempos y que el único objetivo era buscar material sanitario lo antes posible.

"Allí se dice que hay que buscar material sanitario, sea como sea. Y eso es lo que hice, adaptarme y buscarme la vida"

Su primera reacción fue, según detalla, "llamar a otros asesores" y preguntar a "todo el que conocía" para ver qué se podía hacer y cómo se podía traer material sanitario. "En ese momentom, me empezaba a mandar todo el mundo la información al correo eletrónico y yo lo llevaba a las personas responsables de poder efectuar una contratación". Tras estas primeras gestiones, Koldo explica que se encargó de "supervisar" que llegara del material sanitario.

"Yo intentaba saber dónde estaba, cómo estaba, si estaba en carga, si estaba en fábrica... Incluso llamé a la embajada de China, hablé con trabajadores de las embajadas españolas en China. Todo eso lo he hecho, si está mal o si está bien, no lo sé. Lo único que sé es que los primeros aviones en aterrizar en España con el material sanitario fueron los del Ministerio de Transportes", sentencia.

Preguntado por sus labores en el Ministerio de José Luis Ábalos durante los meses de pandemia y sobre por qué se le asigna dicha responsabilidad, confiesa desconocerlo: "Que por qué se me atribuye esa tarea. No tengo ni idea, yo me puse a trabajar". Dicha responsabilidad le llegó a gestionar nuevas tareas, según señala ante la dificultad de que "sólo había cinco personas trabajando en el Ministerio" durante los primeros meses de pandemia, como la de conseguir aviones para transportar mascarillas o guantes, para lo que tuvo que ponerse en contacto con Iberia y Air Europa. "Yo estaba para resolver problemas", anota.

"He intentado por todos los medios hacer correctamente las cosas, si he hecho algo incorrecto o no, eso lo tendría que decidir su señoría"

Al igual que hizo este jueves el exministro socialista ante el Supremo, Koldo desmiente "radicalmente" la versión de Aldama y niega haber cobrado comisiones. Defiende que su patrimonio es fruto de su trabajo y, sobre todo, gracias al cobro de "nóminas de hasta 15.000 euros" por su trabajo de escolta. Asimismo, critica el informe realizado por la UCO sobre su patrimonio sobre el que asegura que faltan datos por incluir, relativos a la existencia de préstamos hipotecarios gracias a los cuales habría adquirido él y su familia los inmuebles señalados por los investigadores.

El próximo 17 de diciembre, Koldo llega al Supremo dispuesto a responder a todas las preguntas del juez, "contar las cosas como fueron" y ponerse a disposición de la Justicia. "He intentado por todos los medios hacer correctamente las cosas, si he hecho algo incorrecto o no, eso lo tendría que decidir su señoría. Yo lo único que hice fue trabajar estoy muy tranquilo", termina.

El pasado jueves, se quedaron muchas cosas en el tintero. Entre algunas de las cuestiones que se quedaron sin resolver tras la declaración de Ábalos destaca la presencia de Aldama en los actos del PSOE, la llegada de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero de 2020 y por qué el comisionista de la trama actuaba como una especie de embajador de cara al Gobierno de Maduro, por qué Koldo se sirvió de Aldama para costear el alquiler de Jésica R. en el centro de Madrid o si se sabía en el Ministerio que Soluciones de Gestión SL era una empresa relacionada con el expresidente del Zamora CF en el momento de la adjudicación.