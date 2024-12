Luz verde del Consejo de Gobierno extremeño para debatir una ley que sustituya a la de Memoria Histórica

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha manifestado este lunes su conformidad a la tramitación de la propuesta de ley de concordia hecha por Vox por la que se deroga la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. El Gobierno regional ha tomado esta decisión "al no suponer aumento ni disminución de los ingresos en los estados numéricos aprobados por la Ley 1/2024, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2024", según la reseña del acuerdo recogida por EFE. La medida formaba parte del pacto de gobernabilidad que Vox firmó con el PP y que quedó aparcada tras la salida del Gobierno autonómico de los de Santiago Abascal. Vox registró la propuesta el pasado 22 de noviembre y desvinculó la presentación de la negociación de las cuentas para 2025.



El PSOE de Extremadura, que ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad contra la propuesta de ley, critica que el Gobierno de María Guardiola "haya intentado colar por la puerta de atrás" esta iniciativa en el último Consejo de Gobierno del año. En un comunicado, asegura que mantiene su defensa de la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, en vigor desde 2019, y denuncia que es "intolerable" que en democracia el PP "esté dispuesto a negociar los Presupuestos de 2025 utilizando la memoria, la justicia y la dignidad que se le está dando a las víctimas represaliadas de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista".



A juicio de los socialistas, la propuesta de ley presentada por Vox es un texto "en el que no hay justicia ni reparación para las víctimas ni tampoco condena del golpe de Estado de 1936 ni la dictadura posterior". Además, obvian la denuncia de la vulneración de los derechos humanos y contiene una fundamentación que va a dificultar la apertura de fosas. Por último, recuerda que en el último pleno de la Asamblea el Gobierno de María Guardiola afirmó que no era una prioridad derogar la actual ley, por lo que se pone de manifiesto que "una vez más el Gobierno del PP vuelve a mentir y cede ante el chantaje de la ultraderecha, poniendo por delante sus intereses partidistas a los generales de Extremadura".