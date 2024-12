El PP dará plantón a todos los actos de Sánchez para conmemorar la muerte de Franco: "Somos más de la Constitución"

Nada más regresar de las vacaciones de Navidad, Pedro Sánchez protagonizará en Madrid, en el museo Reina Sofía, el primer acto de los cien que tiene previsto celebrar durante el próximo 2025 para conmemorar los cincuenta años de la muerte de Francisco Franco. El Partido Popular recibió este lunes una invitación formal para la inauguración. No así la Comunidad de Madrid, que desde el principio se opuso frontalmente. En todo caso, ni en Génova ni en la Puerta del Sol están dispuestos a acudir al comienzo de esta iniciativa que ocupará buena parte de la agenda gubernamental a partir de ahora. Es más, según apuntan fuentes populares a Vozpópuli, la directriz que ha trasladado Alberto Núñez Feijóo a los dirigentes de su formación es que den plantón al Ejecutivo en todos y cada uno de los eventos que estén previstos. "Somos más de celebrar la Constitución", sintetizan en Génova.

En el principal partido de la oposición creen que no hay nada que solemnizar en el cincuentenario de la muerte del dictador. Ni si quiera la izquierda, aseguran, tiene motivos para lanzar las campanas al vuelo. “No fue una gesta heroica del socialismo, murió en la cama”, ironizan fuentes de la formación. Además, la formación conservadora no ubica en el 20-N el comienzo del cambio de régimen en España, un periodo histórico que sí verían preciso festejar los populares. Pero el primer paso hacia la Transición democrática, puntualizan en Génova, se produjo con la proclamación de Juan Carlos de Borbón como Rey y jefe del Estado. Aunque no fue hasta la designación de Adolfo Suárez como presidente cuando realmente se empezó a vislumbrar un cambio político que diera la vuelta al país.

En la dirección del PP vinculan la agenda del Gobierno para festejar el aniversario de la muerte de Franco con un intento de “resucitar las dos Españas” y dividir y enfrentar a la población. La tesis es que Sánchez “necesita una sociedad polarizada” para que el PSOE mantenga su suelo electoral y, sobre todo, pueda seguir creciendo a costa de Sumar y Podemos, dos partidos a los que ha ido vampirizando en los últimos años, hasta dejarlos en el esqueleto.

Núñez Feijóo, el pasado viernes, durante su balance anual, afirmó: “Estoy dispuesto a celebrar la Transición, la venida de la Democracia, la Constitución. Lo que no estoy dispuesto es a jugar a la división y a la fractura, eso se lo dejo a los que siguen en el pasado. El PP superó el pasado, si el PSOE no lo superó, que vuelva. No estamos en la década de los 40”. Por eso, los populares rechazan la idea de celebrar la muerte de Franco, una idea que ha tenido el Gobierno sin contar previamente con ninguna formación política. Ni siquiera sus socios.

Por su parte, Miguel Tellado, en su última rueda de prensa del año este lunes en el Congreso de los Diputados se preguntó con sorna gallega por qué el Gobierno inicia los actos para recordar la muerte de Franco once meses antes de que tenga lugar el aniversario: “Cualquiera recordará que Franco murió en la cama un 20-N de 1975, no sé qué se celebra el 8 de enero de 2025, supongo que la flebitis que padecía el dictador”.

"El comodín de Franco"

A juicio del portavoz popular, los actos de la muerte del dictador forman parte de un plan orquestado por Sánchez para desviar el foco de los problemas judiciales que le acechan. “El Gobierno está desesperado y el comodín de Franco se les hace más necesario que nunca. El comodín de Franco es fruto de la desesperación en la que vive instalado el Gobierno de España. El presidente del Gobierno necesita a Franco más vivo que nunca una vez que tiene a su mujer investigada por un tribunal de Madrid, una vez que otro juzgado en Badajoz investiga a su hermano y sabiendo que en enero esta Cámara tendrá que aprobar el suplicatorio para que el Tribunal Supremo tenga que investigar a su número dos, al todopoderoso José Luis Ábalos”, recalcó.

El PP denuncia que “Sánchez necesita hasta cien actos” de Franco “para tratar de tapar la degradación judicial en la que ha instalado a su propio Gobierno”. Tellado opina que todo forma parte de una táctica de distracción: “El presidente necesita desenterrar a Franco, si pudiese, una vez más, y colocarlo en el gran protagonista de la política española”. En Génova, trabajarán en la dirección opuesta. “No le vamos a seguir el juego, somos más de celebrar la Constitución que trajo la democracia a España”, zanjó el portavoz popular. No quiso pronunciarse, eso sí, sobre la invitación que ha cursado la Moncloa a la Casa Real para que el Rey acuda al primer acto. Aunque dirigentes del PP sostienen que se trata de una "provocación".