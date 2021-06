La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en su discurso de investidura que su gobierno estará formado por nueve consejerías, frente a las 13 con las que contó en la legislatura anterior. Se trata de un departamento menos de los 10 que se había anunciado inicialmente. Además, ha anunciado la "mayor rebaja de impuestos de la historia", toda vez que Madrid es "el muro en el que se topan las política del Gobierno central".

"Frente a los 23 ministerios del Gobierno central del PSOE y Podemos, con cuatro vicepresidencias, nosotros tendremos nueve consejerías. Si todos nos tenemos que apretar el cinturón, empecemos por los gobernantes", ha asegurado en el arranque de su discurso.

Ayuso ha anunciado una ayuda de 500 euros desde el quinto mes y hasta que el bebé cumpla dos años para para embarazadas menores de 30 años con ingresos inferiores a 30.000 euros.

🔴 @IdiazAyuso: "A las mujeres embarazadas de menos de 30 años, con rentas inferiores a 30.000 euros anuales, y empadronadas en Madrid desde hace 10 años, les ayudaremos con 14.500 euros por hijo".



✅ Recibirán 500 euros desde el 5º mes de embarazo y hasta los dos años del bebé. pic.twitter.com/vwUHrgsj53 — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) June 17, 2021

Se trata de la primera medida anunciada por Ayuso a bombo y plantillo, seguido de una serie de medidas para alcanzar "la legislatura más verde" de la historia de la región. Se trata, entre otras, de un plan de descarbonización, la apertura en otoño de la mayor electrolinera de España para fomentar la movilidad sostenible o la inminente inversión del Canal de Isabel II para renovar 1.200 kilómetros de tuberías en 163 municipios. El nuevo ejecutivo ha prometido reformar 16 leyes sobre biodiversidad y desarrollo territorial para alcanzar este objetivo.

Rebaja del IRPF

Respecto a los impuestos, la presidenta madrileña en funciones ha concretado que su gobierno comtempla una rebaja del IRPF que dejará a la capital en el tramo mínimo más bajo de toda España (8,5%), una medida que, según sus previsiones, tendrá un mayor impacto en las rentas más bajas, con un ahorro estimado del 5,6%.

Además, ha explicado que se procederá a una ampliación de las deducciones al alquiler dirigidas a los más jóvenes. Así, quienes vivan de alquiler podrán deducirse en el IRPF hasta un máximo de 1.200 euros, un 20 % más del límite actual. Se pretende beneficiar a los contribuyentes menores de 35 años (o de hasta 40 cuando tengan obligaciones familiares o estén en el paro) cuya base imponible no sea superior a 25.620 euros en tributación individual o a 36.200 en conjunta. Esta iniciativa, para la que se invertirán 10

millones de euros, afectará a cerca de 50.000 contribuyentes, según cálculos del ejecutivo regional.

Por otro lado, ha avanzado que el Gobierno regional blindará con una ley la autonomía fiscal de los tributos que gestiona ante la intención del Ejecutivo central de subir los impuestos de los madrileños.

Ayuso ha explicado que llevará a la Cámara madrileña una Ley de Defensa de la Autonomía Fiscal de la Comunidad de Madrid, tomando como referencia las competencias en esta materia que emanan de la Constitución Española y que permite que Madrid pueda decidir libremente su política fiscal

sobre los tributos cedidos por el Estado.

Tiempos anómalos

"Vivimos tiempos anómalos en la política española. El resultado de las elecciones del 4 de mayo no es ajeno a las decisiones que el Gobierno central ha tomado contra la Comunidad y contra algunas instituciones de la sociedad española", ha proclamado en su discurso en la Asamblea de Madrid.

Así, ha subrayado que "la decisión de amenazar a la región con subir los impuestos ha pesado en el resultado de las urnas; el abandono en la defensa de la unidad nacional, la igualdad de todos los españoles, la protección de la clase media, el ataque a la prensa y a los jueces por parte del Gobierno central, también".

"Tanto es así que el partido que hoy sustenta mayoritariamente al Gobierno de España ya no es el más votado en la Comunidad de Madrid, ni el segundo y líder de la oposición, sino el tercero", ha trasladado dirigiéndose a la bancada del PSOE.

Los indultos son "inmorales"

Ayuso ha hecho hincapié en que la Comunidad de Madrid se ha convertido "en el primer muro donde se estrellan las políticas del Gobierno central, que están haciendo de España un país desgajado, manoseado por los independentistas, sin socios en la comunidad internacional, desastrado económicamente y harto de unos gobernantes que viven de la propaganda y la mentira".

En este punto, ha hecho hincapié en que "el indulto que el PSOE y sus socios quieren conceder a los golpistas independentistas catalanes no solo es ilegal: es inmoral". "La histórica subida de la luz y de los impuestos de manera confiscatoria se convierte en una condena para todos los españoles, que no piden que el gobierno tenga más dinero, sino que gaste menos", ha apuntado a continuación.

La dirigente madrileña ha proclamado que desde la Comunidad de Madrid van a trabajar "para toda España porque Madrid es una España dentro de otra". En el uso de sus competencias, reivindicarán "la unidad nacional, la sensatez en la política, la bajada de impuestos y la libertad".

Para la presidenta regional, "es preciso recobrar los valores de la Transición Democrática que hoy desprecian numerosos dirigentes del Partido Socialista y sus socios de ultraizquierda".

A su juicio, "es imprescindible que se deje de amenazar al poder judicial, a la Prensa y a cualquiera que no se mueve a conveniencia de Sánchez". "Necesitamos una España viva y optimista frente a un país aturdido porque el gobierno central no tiene rumbo, o no traza más caminos que los que le dictan desde la ultra izquierda, los separatistas y los herederos de ETA", ha declarado.

Ayuso ha incidido en que "esos caminos de Sánchez negociados en la oscuridad, sin ninguna transparencia, ocultos a la Democracia, conducen al precipicio, que es donde parece que algunos miembros del Gobierno se preparan para saltar".