Las "12 uvas" del PP en 2024: "Doce traiciones a España" desde la amnistía hasta la corrupción

Sin la mítica capa de Ramón García, ni tampoco las transparencias de Cristina Pedroche, y en vísperas de la Nochebuena, no de la Nochevieja, Miguel Tellado se ha presentado en la mañana de este lunes en el Congreso de los Diputados dispuesto a presentar sus particulares campanadas de 2024 a la opinión pública. "Doce uvas" para resumir "las doce traiciones" de Pedro Sánchez a España.

Ahí van. Tan: "La Amnistía" a los responsables del procés. Tan: "El cupo separatista, que rompe la caja común". Tan: "La colonización total de las instituciones, desde el Banco de España hasta RTVE, de la manera más ruin, mientras los valencianos luchaban por su vida el día después de las riadas". Tan: "Los ataques a los jueces desde el Congreso, el Gobierno y el PSOE". A su juicio, un "preludio" de lo que vendrá después... "el cuestionamiento a las sentencias que se dicten de los procesos que afectan al entorno de Sánchez". O el "posible relato para justificar unos hipotéticos indultos".

Tan: "Los viajes a Suiza para mendigar apoyos a Puigdemont". Tan: "Los ataques continuados a los medios". Tan: "La entrega definitiva de Pedro Sánchez al populismo, el mejor de los ejemplos han sido esas dos cartas". Tan: "La anulación de las condenas a los delincuentes de los ERES, hoy ovacionados por el PSOE de Pedro Sánchez". Tan: "Las subidas de impuestos y del coste de la vida". Tan: "El 'si necesitan más recursos, que los pidan', mientras Valencia estaba sumida en el fango. Eso no se lo perdonaremos nunca a Pedro Sánchez". Tan: "Renuncia a presentar y aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, los de 2024 y 2025".

La doceava y última. Tan: "Este año será recordado como el año de la corrupción política, económica y moral del Gobierno de España. El año en el que los españoles conocimos las muchas cosas que han venido sucediendo en el mandato de Pedro Sánchez y que han provocado que el presidente del Gobierno comparta mesa en Navidad con dos imputados".

Tellado advierte a Sánchez

A partir de ahí, el portavoz parlamentario del PP ha sacado la bola de cristal y ha vaticinado un 2025 poco halagüeño en el palacio de la Moncloa. Su previsión es que las causas judiciales que salpican a Sánchez "irán incrementando". Los sumarios judiciales, ha recalcado, "auguran muchos más escándalos en los próximos meses". Entretanto, el Pleno del Congreso "no augura mucha más capacidad de gobernar". De hecho, Tellado ha incidido sobre la idea de que "la mayoría de investidura" de Sánchez no lo es "de Gobierno". Para muestra, las últimas derrotas parlamentarias. "No le mantienen el apoyo, en España tenemos un Gobierno que no gobierna, que improvisa, que da un pasito para adelante y dos para atrás. No lidera ninguna reforma estructural de nuestro país porque vive en la supervivencia absoluta", ha resumido.

Por eso, Tellado ha mostrado hoy su esperanza en que la tan manida petición de dimisión al jefe del Ejecutivo "se haga efectiva", de una vez por todas, el próximo año.

Sobre la intención proclamada por Sánchez durante su balance anual de reunirse con Puigdemont próximamente, Tellado ha matizado: "Va a recibir órdenes, a recibir instrucciones de lo que tiene que hacer para seguir siendo presidente". Al presidente lo ha calificado como "un presidente prestado" y ha recordado cómo "tuvo que aliarse con los nacionalistas e independentistas para seguir al frente del Gobierno". De ahí "el escenario en el que nos encontramos". Este es: "Pedro Sánchez mendigando apoyos, una imagen lastimosa que nos da día tras día".