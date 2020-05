Policía y Guardia Civil no pondrán multas por no llevar mascarilla en los primeros días de la norma

El Ministerio del Interior ha dado la orden de que Guardia Civil, Policía Nacional y todos los cuerpos policiales no impongan sanciones económicas a aquellos ciudadanos que incumplan con la orden de Sanidad de llevar mascarillas en espacios públicos. Al menos, en los primeros días de aplicación de la norma. Los agentes potenciarán la "función pedagógica" e instarán a los ciudadanos a que se protejan adecuadamente. Sólo se multará a aquellos que no sigan las indicaciones que les den los miembros policiales.

Según ha sabido Vozpópulia través de un portavoz de Interior, las indicaciones que se han dado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pasan por no imponer sanciones económicas por no llevar las mascarillas. Recordemos que el Ministerio de Sanidad ha instado a todos los ciudadanos a llevar esta protección en espacios públicos cerrados o en la vía pública siempre que no se puedan respetar dos metros de distancia con otras personas.

"Durante los primeros días, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad potenciarán la función pedagógica", detallan desde Interior. La orden que han recibido los agentes pasa por requerir a las personas que incumplan la orden de Sanidad a ponerse la mascarilla o a que se retiren a "una zona en la que sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal". En el caso de que no haya un lugar donde sea posible esa distancia prudencial, los agentes instarán al ciudadano a abandonar el espacio en el que se encuentra.

Multas por desobediencia

"Si la persona no atienden al requerimiento, se podrá proceder a realizar una propuesta de sanción por la vía del artículo 36.6 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana", detallan las mismas fuentes. Dicho artículo considera tipifica la "desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones" como una "infracción grave", lo que supone una sanción mínima de 601 euros.