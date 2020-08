Podemos señala a Carmen Calvo como "cómplice" de la "huida" de Juan Carlos I

La marcha de Juan Carlos I ha abierto una brecha en el Gobierno de coalición. Lejos de cerrarse, la escalada de declaraciones cruzadas entre el PSOE y Podemos sigue aumentando ese distanciamiento, y ahora desde la formación liderada por Pablo Iglesias acusan a la vicepresidenta Carmen Calvo de ser "cómplice" de la "huida" del rey emérito tras las publicación de diversas informaciones sobre sus presuntas irregularidades.

"Es quien ha hecho cómplice al Gobierno en esta operación", ha dicho literalmente el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens. Por ello, el partido 'morado' exige a Calvo explicaciones sobre las gestiones y conversaciones mantenidas con la Casa Real en calidad de miembro del Ejecutivo para facilitar la salida del rey emérito, cuyo paradero se desconoce.

Carmen Calvo, que este miércoles ha enmendado a Pablo Iglesias al asegurar que "el rey emérito no huye de nada porque no está inmerso en ninguna causa", no es la única dirigente señalada desde las filas de Podemos, que también acusa al presidente Pedro Sánchez y a su jefe de gabinete, Iván Redondo, de posibilitar la salida de Juan Carlos I.

Además de Podemos, las formaciones independentistas -Esquerra Republicana, Bildu y Junts- exigen que Carmen Calvo comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar unas conversaciones que se han producido, como ha reconocido el propio presidente Sánchez. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha eludido cualquier comentario sobre el contendido de las mismas, dado que considera que son "secretas", frenando así la campaña contra la monarquía emprendida por Podemos.

Podemos insiste en la necesidad de celebrar un referéndum

Las valoraciones realizadas tanto por parte de Calvo como de Sánchez son, sin embargo, insuficientes para el líder de Unidas Podemos en el Congreso. Jaume Asens, en una entrevista con Rac1 recogida por Europa Press, ha aseverado que "hacen falta explicaciones". En ese sentido, cree que es Calvo quien "debería" darlas, pues dice que ha sido ella quien "quien ha pilotado la negociación" y la que "ha hecho cómplice al Gobierno de esta operación de la Casa Real".

Asens, también portavoz de En Comú, ha reivindicado la celebración de un referéndum para elegir entre monarquía o república, dado que "es lo que la ciudadanía está pidiendo" en estos momentos. Si bien vaticina que será difícil realizar una votación de ese tipo con el PSOE actualmente el Gobierno, Jaume Asens considera que sería "plausible en la próxima década si hay otra correlación de fuerzas".