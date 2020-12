Amenazas y pintadas contra un restaurante italiano de Barcelona por no atender en catalán

La dueña de un restaurante italiano de Barcelona ha denunciado ante los Mossos d'Esquadra que ha recibido amenazas personales y pintadas en el local, como "habla en catalán o emigra", tras atender en castellano a un cliente, al que pidió que si le hablaba en catalán lo hiciera despacio para entenderle.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, la dueña del restaurante Marinella de Barcelona denunció el pasado 6 de diciembre que había recibido amenazas tras el encontronazo con este cliente, ocurrido la noche del 4 de diciembre, a quien, según su versión, se dirigió en castellano y le pidió que si le hablaba en catalán, lo hiciera despacio para poder entenderle.

El cliente se quejó del caso en las redes sociales, donde colgó un mensaje en Twitter asegurando que en la pizzería Marinella "no te atienden en catalán y que, además, si te quejas, la dueña se ofende y te vas a casa sin la pizza".

DRAMA INDEPENTONTISTA: «En la calle del Clot con Vizcaya hay una pizzería llamada Marinella, donde no te entienden en catalán. Pero, además, si te quejas, la dueña se ofende y te vas a casa sin pizza. […] Indignado y humillado me he ido a casa. Pero que no caiga en el olvido». pic.twitter.com/3sYTMLZtHL