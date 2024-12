Pedro Sánchez llama a luchar contra la extrema derecha y advierte que su presencia "se ha acelerado" mediante "bulos"

Pedro Sánchez ha intervenido en el congreso de la Internacional Socialista en Rabat, desde donde ha llamado a "mantenerse firme" frente al aurge de la extrema derecha. Para el presidente del Gobierno, su presencia "se ha acelerado, usando la tecnología para extender bulos, desinformación y antipolítica" y ha puesto como ejemplo los ultimos comicios en Rumanía.

Para Sánchez, la extrema derecha crece "en todos los rincones del planeta", defendiendo "mediante mentiras" sus ideas "idealizando" el pasado "para esconder su debilidad", ya que no tienen "ningún plan para el futuro de nuestras sociedades". El líder de los socialistas ha lamentado que "la derecha tradicional se haya rendido ante estos discursos de odio", normalizando "lo que hace no demasiado era inaceptable". "No solo aceptan principios de la extrema derecha, hacen algo peor: empujan estos cambios", ha sentenciado Sánchez ante el aplauso general.

"Solo tenemos que expulsarlos y enterrarlos en el pasado", ha señalado Sánchez, quien se erige a sí mismo como el gran abanderado del socialismo en el mundo: "Tenemos que permanecer firmes en la defensa de la democracia , denunciando sus discursos, desafiándolos con más determinación. No es tiempo de debilidad, sino de hacer prevalecer a la ciencia frente al negacionismo climático", ha sentenciado.

Ha erigido la socialdemocracia como "alternativa" a estos discursos, poniendo a España como ejemplo: "La economía crece cuatro veces más, hemos reducido la desigualdad y en 2023 ha creado más empleos que Francia y Alemania juntas".

También ha defendido, una vez más, la defensa de "un estado palestino independiente" que se certifique como parte de "una solución de dos estados" para el cual es imprescindible que Hamás "libere a los rehenes". También ha llamado a "reconstruir Libia y Siria", además de "recuperar la paz tras la devastación de Rusia".