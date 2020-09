Pablo Iglesias ofrece a Bildu y ERC "redefinir el Estado" con "la transición más importante en 40 años"

Pablo Iglesias ha ofrecido a Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya "redefinir el Estado" con "la transición más importante en 40 años". El vicepresidente del Gobierno trasladó esa propuesta a ambos partidos al reunirse con Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua y Oskar Matute (Bildu) este pasado miércoles. Y este jueves, el también líder de Podemos ha desvelado el contenido de esas conversaciones, que teóricamente tenían como objetivo último conseguir el apoyo de estos grupos a los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, Iglesias ha desvelado este jueves que esas conversaciones no se giraron alrededor de las futuras cuentas del Estado: "Aún no hay borrador, así que es evidente que no negociamos sobre la base de los Presupuestos". Así lo ha reconocido en una entrevista realizada en el programa Carne Cruda, en la que ha afirmado que mantuvo una "conversación política" con ambas formaciones y que hubo "predisposición" por parte de ERC y Bildu para abordar "la transición política más importante de los últimos 40 años".

"Les ofrecí compartir un sentido histórico de la definición del Estado", ha apuntado el vicepresidente sobre sus citas con los separatistas catalanes y vascos: "Este Gobierno de coalición no tiene mayoría parlamentaria, y las tareas probablemente sin precedentes que abordamos, de reindustrialización, digitalización, transición ecológica, economía de cuidados... es la transición política y económica más importante de los últimos 40 años".

"Buena predisposición de ERC y Bildu"

Según el vicepresidente Iglesias, ni Unidas Podemos ni el PSOE pueden "construir eso solos" y además "esas fuerzas de muchos ciudadanos, y de muchos territorios que muchas veces se han sentido excluidos". Por ello, el líder de Podemos aboga por un acercamiento que permita "respetar la discrepancia y la diversidad". Y en ese sentido, considera que "hay buena predisposición en ERC y Bildu".

Iglesias asegura que Bildu y ERC tienen "buena predisposición", pero sin desvelar exactamente qué ha ofrecido a cambio de su apoyo

Lo que no ha desvelado a Iglesias es qué ofreció a cambio de su apoyo a los separatistas: "De la mesa de negociación con Cataluña ya ha hablado el presidente, así que le puedo confirmar que el Gobierno quiere sentarse cuanto antes". En cuanto al acercamiento de presos de ETA: "La posición de mi partido es de sobra conocida, pero quiero ser discreto".