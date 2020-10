Sánchez acusa a Abascal de usar el Congreso "como un gran plató para su lucimiento"

"Lo que hemos escuchado no va más allá del insulto y la provocación. No hay ninguna propuesta". Así ha calificado el presidente del Gobierno,Pedro Sánchez, la intervención de Santiago Abascal durante la primera jornada de la moción de censura impulsada por el líder de Vox, al que ha acusado de "utilizar" el Congreso como un "gran plató" para lucirse.

Sánchez ha tomado la palabra en el debate a las 13.00 horas, después de las intervenciones de Ignacio Garriga, portavoz del comité ejecutivo nacional de Vox, y de Abascal, que se postula para desbancar a Sánchez del Gobierno por, entre otras cosas, su "negligente y criminal" gestión de la pandemia de coronavirus.

Al comenzar su discurso, Sánchez ha asegurado que lo escuchado en la intervención de Abascal "no va más allá del insulto y la provocación". "Por mucho que provoque, no vamos a entrar en ninguna de sus provocaciones", ha dicho el líder socialista.

El presidente del Gobierno, que ha indicando ante los diputados que "se ve a la legua que el señor Abascal no ha acudido pensando en obtener la confianza" de la Cámara, ha asegurado que el de Vox no ha expuesto "ninguna propuesta".

"Bueno sí", ha continuado Sánchez, "cómo tienen que ir sus señorías vestidos", ha continuado. "Luego dirá que Vox no es fascismo, es estilismo, pero es lo único que se le ha escuchado en toda la mañana", ha espetado el socialista.

No acude con el propósito de conseguir la confianza mayoritaria de la Cámara, y sabe que no lo conseguirá", ha dicho Sánchez

El jefe del Ejecutivo se ha subido a la tribuna para señalar que "el candidato debe exponer las líneas maestras de su proyecto y solicitar el apoyo de la Cámara". "Es legítimo el procedimiento, afrontamos este debate en el Gobierno con el respeto a esta Cámara", ha añadido para afirmar que la moción es de "de todo menos constructiva".

"Elevar la crispación"

Asimismo, Sánchez ha criticado que la moción de censura solo tiene el objetivo de elevar la "crispación" en la política española. "No acude con el propósito de conseguir la confianza mayoritaria de la Cámara, y sabe que no lo conseguirá. Pero por su tono bronco parece que no le interesa tampoco", ha dicho.

Según el inquilino de La Moncloa, "sean cuales sean las razones" de la medida impulsada por Vox, la intervención de Abascal ha sido "un despliegue claro de propaganda que no beneficia a la nación dice defender".

El presidente del Ejecutivo ha asegurado que "el candidato puede hacer lo que ha hecho, aprovecharse de las reglas de la democracia". "Cree que puede utilizar el Parlamento como un gran plató para su lucimiento", ha acusado a Abascal.