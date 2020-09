Resuelto el misterio de la falsa 'Dama del Camello', hallada con vida 25 años después de su desaparición

30 de noviembre de 1995. Ese día, Blanca Mabel Otero Álvarez, que trabajaba en León, tendría que haber llegado al pueblo de su familia, el municipio leonés de Sahelices de Sabero, al que nunca llegó. Ningún allegado volvió a verla. Su desaparición fue denunciada dos años después, pero la falta de pistas durante lustros había hecho que se perdiese cualquier esperanza de encontrarla viva. Sin embargo, Blanca- la 'Blanqui', como la llamaba su madre- ha sido encontrada tras un cuarto de siglo sin noticias de ella en la urbanización La Fresneda, en Asturias, por la Policía Local de Siero. Un inusitado final con el que queda resuelto el misterio de la falsa 'Dama de El Camello'.

Blanca era 'Eva'. Al menos, con ese nombre la conocían sus vecinos de la urbanización asturiana donde residía desde hacía años. En este complejo de 5.500 habitantes, no muchos sabían quién era ella, y mucho menos sospechaban que Eva escondía un pasado del que escapó y al que jamás quiso regresar. "No era muy conocida", apunta a Vozpópuli uno de los vecinos de La Fresneda, sorprendido porque ni él ni su "pandilla" supieran quién era, "a pesar de que dicen que ella paseaba perros y cuidaba niños".

Fueron los vecinos más próximos a Blanca Mabel quienes dieron la voz de alarma. 'Eva' había dado muestras de achaques que le generaban un dolor de piernas el cual le obligó a llevar muletas durante varias semanas. Tras rechazar la ayuda para ser llevada al médico, "dejó de dar señales de vida", señala un residente de La Fresneda. Hasta el pasado sábado, cuando se resolvió un misterio que ha durado 25 años.

"Desorientada" y deshidratada

La Policía Local de Siero decidió personarse en el domicilio de 'Eva', alertados por sus vecinos, tal y como relata 'El Norte de Castilla'. Los agentes encontraron la vivienda cerrada con llave desde dentro y optaron por forzar una ventana para acceder al interior de la vivienda, donde encontraron a la mujer de 68 años consciente, aunque "desorientada" y en estado de deshidratación aguda, por lo que requirió atención hospitalaria.

La Policía Local de Siera, alertada por los vecinos de 'Eva', encontró a Blanca Mabel Otero en su casa de la urbanización de La Fresneda, desorientada y deshidratada

Los policías municipales constataron entonces que no cuadraba la identidad con la que la mujer era conocida en el barrio con la documentación del domicilio y cayeron en la cuenta de que 'Eva' era Blanca Mabel Otero, la joven que hace 25 años desapareció en León, en el municipio de Sahelices de Sabero, y que este mismo 2020 se asoció a la 'Dama del Camello', otra mujer cuyo cadáver apareció en el año en la Playa de El Camello, en Santander, que le dio nombre a su caso.

La falsa 'Dama del Camello'

Blanca Mabel Otero abandonó voluntariamente su casa de León en 1995. La denuncia de desaparición no se formuló oficialmente hasta 1997. Poco después, fue localizada por policías en Gijón, pero sus familiares no encontraron rastro de ella cuando llegaron al domicilio en el que residía. Tras ese episodio, la propia Blanca Mabel se puso en contacto con su familia con un mensaje tranquilizador. Con una carta y una foto, manifestó que esstaba bien, pero no quería que la siguieran buscando.

Una adicción al juego que podría haberla llevado a entramparse con préstamos o una secta. Eran algunas de las hipótesis que barajaba su hermano, René. "Le he dado mil vueltas", aseguraba hace pocos meses en unas declaraciones a El Norte de Castilla, cuando él estaba "convencido" de que el retrato robot del cadáver de la 'Dama del Camello' era el de su hermana, por lo que se realizaron unas pruebas de ADN que resultaron negativas.

Al ver este año el retrato robot del cadáver de la 'Dama del Camello' hallado en 2001, la familia de Blanca pensó que podía tratarse de ella, pero perdió la esperanza de encontrarla con vida tras conocer hace pocas semanas que el resultado de la prueba de ADN había sido negativo

No había relación alguna entre la fortuita desaparición de Blanca y el cadáver de la 'Dama del Camello', hallado en junio de 2001 y del que la familia Oterno de no tuvo conocimiento hasta este mismo año, a falta de pocos meses para que sus restos se perdieran para siempre en un osario, tal y como dicta la ley tras dos décadas sin que nadie reclame un cuerpo sin vida. El parecido físico entre ambas indujo a un error que parecía ser el final de un largo camino sin salida.

Sin embargo, cuando ya nadie esperaba a Blanca, aparece 'Eva': la encarnación del misterio resuelto de la falsa 'Dama del Camello'. El caso de la auténtica, de momento, sigue siendo un total enigma.