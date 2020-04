Un miembro del comité científico dice que Sánchez no les consultó antes de reactivar las actividades no esenciales

El jefe de epidemiología del Hospital Clínico de Barcelona, Antoni Trilla, que forma parte del comité científico que asesora al Gobierno central en la crisis del coronavirus, aseguró este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no les pidió su opinión antes de tomar la decisión de permitir la vuelta de actividades no esenciales a partir de este semana.

"No nos han consultado. Los comités técnicos de los gobiernos español y catalán trabajan con distintas opciones, pero a nosotros no nos han consultado formalmente", señaló el epidemiólogo en declaraciones a Catalunya Ràdio. Aunque según este experto, "esto no quiere decir nada", pues se trata de "temas técnicos que nos pueden preguntar o que pueden decidir ellos directamente".

Sin embargo, sí considera que habrá un repunte en el número de contagios por la relajación en las restricciones vigentes hasta este fin de semana y cree que el levantamiento de las mismas debería ir acompañado de un buen sistema para detectar y aislar los nuevos casos. Sobre la intención del Gobierno de prolongar el estado de alarma, Trilla indicó que la situación "durará, con diferentes etapas, pero durará. No se terminará hasta que tengamos la vacuna".

Tras sus declaraciones, el epidemiólogo escribió un mensaje en la red social Twitter indicando que la función de un comité científico asesor es la de "dar su opinión independiente y tratar de responder las preguntas o dudas que le pueden plantear tanto los responsables técnicos como los responsables políticos, que toman las decisiones ". "Así es cómo funciona y cómo debe funcionar", manifestó.

Un Comite Cientifico Asesor tiene la funcion de dar su opinion independiente y tratar de responder las preguntas o dudas que le pueden plantear tanto los responsables tecnicos como los responsables politicos, que toman las decisiones.Asi es como funciona y como ha de funcionar. pic.twitter.com/xphnLKwd2c — Antoni Trilla (@ToniTrilla) April 10, 2020

El comité científico que asesora al Gobierno está integrado también por María Teresa Moreno-Casbas, enfermera y directora de la unidad de Investigación del Insttuto de Salud Carlos III; Hermelinda Vanaclocha, subdirectora de epidemiología de la Comunidad Valenciana; Inmaculada Casas Flecha, secretaria del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III; Miguel Hernán, epidemiólogo y profesor de Salud Pública de la Universidad de Harvard; y Agustín Portela, virólogo y vicepresidente del grupo de vacunas de la AEMPS.

