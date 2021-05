El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha remitido un escrito al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, en el que pide una condecoración para los sanitarios integrados en el cuerpo por su trabajo a partir de la pandemia del coronavirus. En concreto, solicita que se les reconozca con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco al considerar que los referidos cumplen con los requisitos recogidos en la ley de condecoraciones 5/1964.

El SUP hace referencia al contenido de la ley que insta a "premiar a quienes sobresalgan en el cumplimiento de sus deberes o en la realización de trabajos o estudios de carácter profesional; en todo caso, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio". También aluden a los artículos 4 y 7 del texto donde se recogen las condiciones que deben reunir los condecorados para recibir la medalla.

"De conformidad con lo previsto en la precitada normativa legal, mediante el presente escrito se viene a solicitar, previos los trámites que resulten necesarios, la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a todos y cada uno de los sanitarios que integran el Área Sanitaria de la Policía Nacional, tanto a nivel central como periférico", apunta el SUP.

A todo el colectivo

El sindicato señala al director general de la Policía que los servicios sanitarios de la Policía Nacional "han adquirido gran notoriedad e importancia" desde que comenzase la crisis del coronavirus "por situarse en primera línea de defensa de la vida y de la salud de las personas, prestando incluso funciones asistenciales que en principio no les corresponden, sin reparo alguno a la exposición personal que ello ha supuesto, con gran desgaste físico y emocional del que sus integrantes se han visto afectados".

El SUP señala que las felicitaciones públicas que otorga la Policía "no llegan a colmar" el agradecimiento hacia este colectivo. Y añaden sobre la cruz con distintivo blanco: "Aunque en un principio dicha condecoración no se encuentre expresamente prevista para su concesión con carácter colectivo, sin embargo, nada obsta tampoco esta posibilidad".