Convocan una manifestación en Sol para protestar por las medidas restrictivas de Ayuso

Sánchez Mato lamentó que “nos culpabilizan para no asumir que Ayuso y Aguado no han hecho nada para reforzar los servicios públicos en Madrid”. Además, lamentó que la presidenta no dijo “ni una sola medida que mejore el transporte o la sanidad en estos meses”.

Polémica por las casa de apuestas

Además, el responsable de Políticas Económicas de IU criticó que hubiese hablado de las casas de apuestas. Por ello, animó a acudir a las 20 horas a la Puerta del Sol, frente a la sede de la Comunidad.

'Si confináis el sur, pararemos Madrid’, señala el cartel de la convocatoria. Por último, recuerdan que los asistentes "deben acudir con mascarilla y respetar las distancia de seguridad”.