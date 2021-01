Un alto cargo de la Consejería de Podemos en La Rioja sufre un accidente de coche en Nochevieja

La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer un accidente protagonizado la pasada noche por el director general de Participación del Gobierno de La Rioja, Mario Herrera.

Tras diversos mensajes en las redes sociales hablando del siniestro, en el que el vehículo de Herrera quedó empotrado contra un árbol en Sojuela, el propio alto cargo de la Consejería de Podemos en la comunidad ha aclarado que está bien y todo ha sido "un susto".

Mario Herrera atrajo el foco de la polémica en el pasado, tras unos tuits ofensivos contra María Dolores de Cospedal publicados en 2012 y sacados a la luz en 2019, a raíz de lo cual pidió disculpas.

Dado que se había especulado sobre el hecho de que el accidente ocurriese después del toque de queda por la pandemia de la covid-19 (establecido en La Rioja a la 1:30 de la madrugada en Nochevieja) ha explicado que ha sido fruto de "la mala suerte".

"Un amigo tuvo un accidente doméstico en mi casa jugando con mis perros y, al llevarle al hospital, tuvimos un pequeño golpe con el coche", ha explicado.

Gracias a todos y todas por el cariño recibido🤦‍♂️Anoche tuvimos mala suerte: un amigo tuvo un accidente doméstico en mi casa jugando con mis perros, y al llevarle al hospital tuvimos un pequeño golpe con el coche😌Estamos bien, solo ha sido un susto. Feliz 2021 a todos y todas😘 — Mario Herrera Fdez (@Mario_HFdez) January 1, 2021

El coche se quedó en el lugar de los hechos y han sido agentes de la Guardia Civil los que, ya en el día de hoy, 1 de enero, lo han retirado al acercarse al lugar después de ver fotos en las redes sociales, dado que este cuerpo no tenía aviso del incidente.

Desde Delegación del Gobierno han explicado a Europa Press que "la Guardia Civil ha recibido esta madrugada una llamada aislada por ruido, sin que se notificase que se había producido un accidente, en Sojuela".

Imágenes en redes sociales

"Al ver en las redes sociales las imágenes del coche accidentado esta mañana, han acudido agentes del sector de Tráfico y de Seguridad Ciudadana para comprobar que no hubiera heridos en el lugar", ha añadido esta fuente.

Ahora, la Guardia Civil ha abierto diligencias para conocer las causas del accidente y ha encargado a una grúa la retirada del vehículo.

La consejera de Participación, Raquel Romero, ha escrito también en Twitter: "Pero el susto que nos has dado no te lo perdonamos! Lo importante es que, a pesar de lo aparatoso del accidente, no ha sido grave".